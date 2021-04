Discussion ouverte: 14 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un de vos mods préférés: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

C’est encore un autre jour pour une crise cardiaque potentielle si vous êtes un fan du Real Madrid! Notre compétition préférée est de retour mesdames et messieurs! Les matchs d’aujourd’hui sont les suivants:

Liverpool VS Real Madrid Chelsea VS Porto

Il est probablement inutile de demander quel match vous allez regarder. C’est un match très important pour le Real Madrid et l’équipe ne doit donner rien de moins que ses 100% pour progresser au-delà de l’obstacle qu’est le K (l) op. Les Merengues ont un avantage avant ce match, après avoir remporté le match à domicile 3-1. Pourtant, malgré leur fatigue évidente, ils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs et / ou de prendre le jeu à la légère. Liverpool donnera à coup sûr tout ce dont ils ont besoin pour rendre possible un autre retour miraculeux de Kop et s’ils parviennent à entrer dans leur rythme, Los Blancos vivra une nuit très difficile.

Nous faisons confiance à la qualité et à la combativité de notre équipe!

Comme vous le savez tous, le fidèle soldat madrilène Lucas Vazquez est blessé pour la saison et Dani Carvajal ne jouera pas non plus contre Liverpool car il vient de se remettre d’une blessure et est donc loin d’être en forme. Maintenant, c’est là que ça devient délicat. Lucas Vazquez avait joué hors de position pendant un certain temps (suis-je même en mesure de le dire en ce moment?), Couvrant Carvajal à l’arrière droit ou jouant Wing Back dans la nouvelle formation 3 à l’arrière de Zidane. Fede Valverde était également douteux à cause d’une ecchymose (également) subie dans le clasico durement disputé, mais a été inclus dans l’équipe.

En tenant compte de ce qui précède, voici les options (loin d’être idéales) de notre coach:

Jouez à Fede Valverde -sur les analgésiques si ces rapports sont vrais. Tout dans cette option est évident. Jouer un joueur qui n’est peut-être pas à 100% comporte des risques, bien qu’il s’agisse d’une quantité connue. Par exemple, il pourrait avoir plus peur de plonger dans les défis. Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’un joueur joue dans de telles conditions. Du haut de ma tête, Sergio Ramos l’a également fait il y a quelque temps. Oui, c’est une ecchymose donc pas le plus grand risque, mais quand même. Jouez à Alvaro Odriozorla. Le «Flash» a très peu joué cette saison. Pourtant, l’équipe est un peu à court d’options.

Tout sauf ce qui précède serait une première et je ne suis pas sûr que ce soit le jeu pour les expériences. Pourtant, il serait intéressant de voir ce que Zidane a en réserve pour Liverpool cette fois-ci.

Les journalistes de Marca avaient également une opinion à ce sujet. Selon Pablo Polo (article adapté par P. Kostopoulos), les options sont: 1) jouer Odriozorla dans un dos 4, 2) Militao chez RB avec Marcy chez LB et Mendy (!) / Nacho en tant que CB et enfin, 3 ) Fede comme WB et un retour trois.

Alors, les madrilènes … * d’une voix menaçante *: “Je veux jouer à un jeu”

Sondage

Comment choisiriez-vous la défense? 0% Fede & 3 à l’arrière (0 voix) 0% Odriozorla & 3 à l’arrière (0 voix) 100% Fede comme RB dans un dos 4 (1 vote) 0% Odriozorla comme RB dans un dos 4 (0 voix) 0% Militao en tant que RB dans un dos 4 (0 votes) 1 vote au total Voter maintenant

Deux des quatre équipes pour les demi-finales ont été confirmées. Hier soir, Porto a battu Chelsea, mais le score final étant de 1-2 au total, signifie que Chelsea a terminé et affrontera le Real Madrid ou Liverpool, selon le résultat de ce soir.

Dans un match très divertissant, le PSG a perdu 0-1 à domicile contre le Bayern Munich, tout en marquant des buts à l’extérieur, le score étant de 3-3 au total.

L’ancien arrière droit du Real Madrid, Michel Salgado – également l’un de mes joueurs préférés – a parlé de son séjour à Madrid et avait de belles choses à dire sur quelques-uns de nos meilleurs joueurs de tous les temps. Lecture courte et intéressante. En particulier la partie Raul.

Jesse .. Lindard?! Je ne sais pas d’où vient la rumeur Lingard, mais ESPN rapporte que le Real Madrid s’intéresse à lui. À vrai dire, il a retrouvé sa joie pour le football à West Ham et connaît une bonne saison.

Amis madrilènes, espérons le meilleur et assurez-vous de soutenir notre équipe favorite! Comme toujours, que le madridismo soit avec vous.