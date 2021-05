Discussion ouverte: 14 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco

C’est encore cette période de l’année, les gens. Cette fois où les inter ont besoin d’argent et ils seront prêts à vendre leurs meilleurs et les plus brillants talents pour un changement. Pas de meilleur moment pour nous Lautaro Martinez pour un bon prix. Tout comme nous l’avons fait Kovacic. Lorsque les clubs ont faim d’argent, ils sont plus raisonnables avec les frais de transfert. Une bénédiction de la pandémie est qu’elle a normalisé les frais de transfert à leurs chiffres d’origine. L’inflation est dans la boue. Lautaro est plus réalisable que Mbappe / Haaland etc.

Mercredi contre Gênes, Bologne a fait ses débuts à 15 ans, 6’2, arrière droit sous le nom de Wisdom Amey. Des caractéristiques physiques étrangement développées dès l’âge de 15 ans, imaginez quand il atteindra 18 ou 20 ans. C’est celui à surveiller pour l’avenir.

Notre destin est entre les mains de Dieu maintenant.