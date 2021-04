Discussion ouverte: 15 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un de vos mods préférés: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

Hala Madrid et nada mas, mesdames et messieurs! Nous en sommes aux demi-finales de notre compétition préférée. Ce n’était pas joli et – comme d’habitude – nous avons souffert la plupart du temps, mais le Real Madrid a bien défendu et a réussi le Kop avec un match nul 0-0. De façon inattendue, je dirais, les deux côtés ont dessiné des blancs.

Maintenant, depuis que j’ai commencé tout le film et les références aux jeux, je vais au moins continuer pour cette partie.

Nous avons vu Liverpool revenir de pires scores auparavant. Disons, certaines défaites 4-1 par exemple. Un retour de Kop était quelque chose dont nous avions entendu parler et pour une bonne raison. En tant qu’équipe, Liverpool est vraiment bon offensivement et s’ils entrent dans leur rythme, ils peuvent vous blesser, mal. Pourtant, Zidane et son équipe de guerriers blancs se tenaient là, disant:

“Nous sommes le Real Madrid Les rois de cette compétition avec treize titres. Notre volonté est d’acier … Nous allons maintenant vous présenter un mur que vous ne pouvez pas surmonter »

(Ceci est une référence de jeu un peu difficile. Si vous ne pouvez pas le comprendre, je vous le ferai savoir dans les commentaires)

Klop avait déclaré avant le match, qu’il avait fait quelques tweeks avant d’affronter Toni Kroos. Grâce à lui, Kroos a été quelque peu compromis avant d’être remplacé. Même certains fans de l’opposition ont pensé que ce serait une bonne idée de démoraliser notre équipe en attaquant le bus. Toute l’équipe était fatiguée. Nous savions cela. Liverpool a pressé le Real Madrid et était sur le devant de la scène pendant la majeure partie du match. Mais hélas, Jurgen Klop – le Saroumane de Theoden / Aragorn de Zidane – semblait être à court d’idées au fur et à mesure que le jeu progressait et que le mur défensif n’avait jamais été franchi et quand il l’a presque fait, Thibaut, Nacho, Militao et Casemiro étaient là pour dire. “Toi. Ne doit pas. PASSE.«Madrid l’a fait et maintenant Chelsea attend. Comme le dit Zinedine Zidane lui-même, le Real Madrid en veut toujours plus.

Comme toujours, l’équipe de gestion de Madrid a publié la réaction immédiate et les notes des joueurs. Ce que nous aimerions entendre, cependant, est ceci: toi pensez-vous au jeu?

Real Madrid 3-1 Liverpool Real Madrid 2-1 Barcelone Liverpool 0-0 Real Madrid (1-3 agg / Real passe)

Nous savions à l’approche de cela, que ce serait un vrai test et un test qui ferait ou défait notre saison. Eh bien, cela a fait notre saison et nous a remonté le moral. Pouvez-vous croire que certaines personnes disaient que nous jouerions en Ligue Europa en novembre. Eh bien, on pourrait dire que c’était tout pour nos adversaires. Pas mal les gars. Pas mal du tout! Voici une lecture intéressante pour accompagner cela.

Dans le match joué parallèlement à notre équipe préférée, Manchester City a battu Dortmund 2-1 à l’extérieur pour enfin sceller sa progression vers les demi-finales avec un score de 4-2 au total. Bien sûr, cela signifie aussi que nous pourrons enfin regarder (celui-ci est pour vous les gars): «El Cashico», la «2e guerre du Golfe», «Le conflit sur le delta de la Ligue des champions» lui-même. Les paires de demi-finales sont les suivantes:

Real Madrid VS Chelsea Manchester City VS Paris Saint-Germain

Une chose est sûre. Les deux confrontations sont forcément intéressantes et peuvent donc nous fournir de toute façon ce qu’est le football; Divertissement.

Notre prochain adversaire est Getafe (à l’extérieur), que nous affrontons dimanche. L’équipe ne peut pas faire une pause, n’est-ce pas? À tout le moins, l’équipe n’aura pas à parcourir de longues distances. Si je vous montrais le record de Getafe cette saison, vous ne diriez probablement pas «Colorez-moi impressionné». Ils n’ont qu’une seule victoire, deux défaites et trois nuls à leurs six derniers matchs. Pourtant, ils sont côté physique et ils jouent avec la largeur. Los Blancos sortent de leur soi-disant «Hell Week» – un test qu’ils ont réussi avec brio – fatigués, bien que de bonne humeur pour des raisons évidentes, mais ils ne devraient pas prendre Getafe à la légère. De plus, Kubo joue pour eux!

Quelque chose que tout le monde se demande probablement est «Est-ce que ça va se reposer?» Eh bien, très probablement, pas autant de joueurs que nous le souhaiterions, mais il sera intéressant de voir comment Zizou choisit de faire tourner les joueurs à sa disposition. Dani Carvajal devrait également revenir d’une blessure.

Passez une très bonne journée et que le madridismo soit avec vous.