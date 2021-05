Discussion ouverte: 15 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco

Les rumeurs de Raphael Varane à Man Utd reprennent de la vigueur. Et l’une des choses décevantes à ce sujet sont les citations de prix que je vois. Bien que je ne vendrais jamais Varane, Varane IMO est un défenseur de pas moins de 100+ MIL. Mais je vois des conneries qui vont de 70 à 40 millions pour lui. Ces chiffres sont bien trop bas, marché covid ou non.

Disney / ESPN vient d’annoncer un nouvel accord pour les droits télévisuels de la Liga. ESPN + va maintenant diffuser beaucoup la Ligue Jeux. C’est une bonne nouvelle car l’accord vaut 1,4 milliard de dollars. 175 millions de dollars à verser annuellement. ESPN mettra également en place des programmes dans toute la ligue pour mieux commercialiser, promouvoir et attirer plus de téléspectateurs aux États-Unis Tout cela commence la saison prochaine. la Ligue est toujours disponible sur Être au sport aux États-Unis, nous nous rapprochons du jour où Séville vs Atletico est un gros problème en dehors de l’Espagne comme il se doit. Bon travail de Tebas et co.

Rassemblez-vous des frères, laissez-moi vous raconter une histoire du passé:

Il était une fois, nos performances étaient un sou. Le golf n’était pas un crime et marquer ne prenait pas de temps. Puis Ronaldo est parti, notre attaque s’est effondrée. La lutte était réelle et après chaque match, je pense que j’ai besoin d’une pilule. Le milieu de terrain est vieux, une histoire racontée depuis longtemps. Notre dos est solide, mais quelque chose ne va toujours pas. Vinicius est maintenant notre héros, très bien il nous enlève un de zéro.

AS rapporte qu’Alaba gagnera le même salaire que Ramos. Filet de 12 mil. Ramos est presque parti et je suppose qu’il portera bientôt un maillot du PSG. Cela libère donc de la place pour les salaires d’Alaba.

Toutes les routes semblent le pointer vers son départ à la fin de la saison car s’il restait, il aurait signé une prolongation de contrat l’année dernière. Son contrat actuel est en vigueur en juin de l’année prochaine.

MOT DANS LA RUE

Le mot dans la rue est que Marco Asensio pourrait être sur le point de sortir. Très douteux avec trop de sources peu fiables à citer. S’il partait, combien irait-il?

Toni Kroos est isolé en raison des protocoles COVID. Zidane nie avoir eu une dispute au sol d’entraînement avec Marcelo et cite une blessure comme raison pour laquelle Marcelo a été exclu de la liste des joueurs de Grenade. Découvrez le podcast MM et le sac postal.