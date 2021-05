Discussion ouverte: 16 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco

Par Fabrizio, Allegri a été contacté pour devenir notre nouvel entraîneur-chef de la saison prochaine. Il est temps pour quelque chose de nouveau, non? Donc, d’après mes calculs, nous sommes sur le point de voir potentiellement Zidane, Ramos, Varane, Vazquez, Isco, marcelo et peut-être Jovic quittez le club cet été. Allegri est un maître tacticien et disciplinaire défensif, et si tous ces gars partent. Il entrera dans une nouvelle équipe à l’exception de Benzema, asensio, carvajal, etc.

Le président du Real Madrid, Perez, a appelé Allegri il y a trois ans. Allegri a refusé l’offre parce qu’il avait un accord avec la Juventus pour rester. Maintenant, Allegri est disponible, il y a eu des contacts directs et il accepterait un emploi au Real Madrid. Il y a trois noms dans la liste – Raúl aussi. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 15 mai 2021

Neymar professe son grand désir de jouer avec le dieu du football, Cristiano Ronaldo. Pas moi. Cela arrive juste à temps alors que la Juventus est vouée au football de la Ligue Europa et que l’AC Milan joue à nouveau comme dans les années 90 pour s’en assurer. Ronaldo pourrait se tourner vers le PSG pour le sauver de son défi à la Juventus.

Les deux attaquants sont à 39 buts par pièce cette saison. Les 10 prochaines années avec ces deux-là seront quelque chose de spécial pour le football.

J’ai recherché sur Google le nom d’isco aujourd’hui pour rechercher des nouvelles crédibles l’impliquant avec un transfert. Et tout est revenu en espagnol. Je ne pouvais pas le comprendre, donc il n’y a pas de nouvelles d’Isco aujourd’hui.

PLUS D’ART DE MILITAO

Zidane reste timide sur son avenir. Man Utd essaie de nous faire baisser pour Varane alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat avec nous.