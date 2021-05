Discussion ouverte: 17 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil de discussion Open sera publié tous les jours par l’un des mods que vous utiliseriez totalement pour les boissons: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

Les Blancos ont remporté la victoire d’un but à l’extérieur au stade San Mames, un résultat qui, contrairement à l’éternel rival de Barcelone, les maintient dans la course au titre. Comme d’habitude, l’équipage MM a couvert le jeu dans la réaction immédiate. Cependant, l’Atletico Madrid, leader de la table, a également remporté une victoire de retour dans son match et, par conséquent, la magie noire n’a pas semblé fonctionner cette fois-ci. Il y a encore un match à jouer, bien sûr, mais les chances que l’Atletico glisse dans le match final sont minces. Pourtant, le Real Madrid doit tout donner pour gagner son dernier match et espérer le meilleur. Comme toujours, les Royal Whites se battront jusqu’au bout, que ce soit amer ou sucré.

Alors que le match de la nuit dernière était peut-être un marqueur de la saison pour les boyz en blanc, c’était très certainement la fin de la saison pour Castilla. Le … plus jeune boyz en blanc a dessiné avec Ibiza, ce qui signifie que la candidature de Castilla dirigée par Raul est terminée. Dommage, vraiment, mais les jeunes et l’entraîneur ont tout donné. Ils méritent une salve d’applaudissements. Vous pouvez tout lire à ce sujet dans l’article de Kristofer McCormack.

Boy oh boy, les rumeurs sur le départ de Zidane arrivent sans escale … Selon Marca, Zizou a nié les rumeurs selon lesquelles il aurait dit aux vestiaires qu’il partait, tout en refusant d’aborder les questions concernant la décision de l’arbitre avec sa classe habituelle. Raul a également déclaré dans une interview que la première équipe du Real Madrid était chez lui, tout en étant sur le point de prendre le contrôle de l’Eintracht Francfort. Et puis, il y a encore Marca, qui rapporte que Max Alegri est en pole position pour remplacer Zidane.

Zinedine Zidane: «Comment puis-je dire à mes joueurs que je quitte le club à ce stade de la saison? Je n’ai rien dit à mes joueurs sur mon avenir ». ⚪️ #RealMadrid Florentino attend également la décision “ officielle ” de Zidane, tandis que le Real a contacté d’autres managers pour se préparer. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 16 mai 2021

Maintenant, remplacer Zidane n’est pas aussi facile que cela puisse paraître, comme nous l’avons découvert à la dure il y a environ 3 ans. Cela double maintenant qu’il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs de premier ordre disponibles. Néanmoins… * d’une voix sinistre * “Je veux jouer à un jeu”

Sondage

En supposant que Zidane part, qui préféreriez-vous reprendre l’équipe? (Oui, j’en ai jeté quelques improbables là-dedans)

11%

Autre (Faites-nous savoir dans les commentaires) (1 vote) 9 votes au total Vote Now Le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, déclare que Haaland restera au BVB pour une autre saison. Umm … “Zorc” cependant? ZORC?!?! Je reçois Yu-Gi-Oh! vibes ici. Aouar est une cible potentielle, même si je ne parierais pas que cette condition soit remplie …

| Si Zidane continue au Real Madrid, Aouar pourrait être le remplaçant d’Isco dans l’équipe. @ Diarioas [ ] – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 11 mai 2021

