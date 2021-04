Discussion ouverte: 18 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods avec lesquels vous auriez totalement bu: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

Les garçons en blanc ont terminé leur dernière séance d’entraînement avant le match de Getafe – un qu’ils doivent gagner pour faire pression sur l’Atletico Madrid – maintenant que le titre de la Liga est à gagner.

Les madridistas ont ensuite travaillé sur la tactique et la séance s’est terminée par plusieurs matchs d’entraînement disputés sur un terrain de taille réduite. pic.twitter.com/7pssYXGICa – Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) 17 avril 2021

Ouais! Avez-vous regardé cette liste d’équipe pour le jeu Getafe? C’est aussi mince que possible, avec seulement 13 joueurs là-dedans. Mendy a également été ajouté à la liste des blessures, portant le total de la saison à 54! Quelqu’un, s’il vous plaît, vérifiez s’il s’agit d’un enregistrement. Et puis il y a le fait que la plupart de ceux disponibles ont joué énormément récemment, le point culminant de ceci étant la soi-disant «semaine de l’enfer», dans laquelle le Real Madrid a joué trois matchs très exigeants physiquement et définissant la saison. Maintenant, ils sont prêts à affronter Getafe pour le match de ce dimanche et il semble que Victor Chust pourrait commencer à l’arrière central.

Bien que cela ne compense pas tout à fait les débutants et les vétérans blessés et / ou malades, Zinedine Zidane a décidé d’inclure 3 joueurs de Castilla dans l’équipe de Getafe, selon Marca. Ces trois sont M. Gutierez, A. Blanco et l’invité habituel de la première équipe, S. Arribas.

RUPTURE: Kylian Mbappé a rejeté un autre renouvellement de contrat du PSG pour 30 millions d’euros par saison. Le message est désormais clair, il ne veut jouer que pour le Real Madrid où il demandera 15 millions par saison. #rmlive ✅ – @DeportesCuatro – Los Blancos Live (@blancoslive) 17 avril 2021

On en a beaucoup discuté, mais je vais quand même poser une question; Pensez-vous qu’il arrive réellement cette année?

De plus, Manchester United et Arsenal tentent de faire entrer Solid Snake dans la course de Camavinga. Le jeune est dans la mire du Real Madrid depuis un certain temps maintenant, mais vous savez comment ça se passe. Ce n’est pas toujours «premier arrivé, premier servi» dans ce domaine.

Manchester United et Arsenal ont été liés au milieu de terrain français de 18 ans Eduardo Camavinga, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat à Rennes. (Source: Marca) pic.twitter.com/SrkIMZPHev – Transfer News Central (@TransferNewsCen) 16 avril 2021

Apparemment, les joueurs du Real Madrid ont décidé d’abandonner leur (éventuel) bonus afin de faire économiser de l’argent au club.

Les joueurs du Real Madrid ont décidé qu’ils ne prendraient pas le bonus s’ils gagnaient la Ligue ou les Champions. Les joueurs ont également décidé que s’ils remportaient les deux titres, ils renonceraient à l’un des bonus, ce qui permettra d’économiser 30 M € pour le club. [ABC] pic.twitter.com/ln8qVjrFk4 – Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) 17 avril 2021

Marca rapporte que Madrid a sa liste des «intouchables» pour les saisons à venir. Selon l’article, Vinicius Jr, Fede Valverde, Rodrygo & -attendez-le- .. Martin Ødegaard (!) Sont de jeunes joueurs qui ne sont pas à vendre, car ils sont considérés comme des éléments clés de l’avenir du club. Il est également rapporté que le club reconnaît le besoin de renforts. Cela devrait être une musique aux oreilles de ceux qui espèrent passer un été avec … des feux d’artifice.

Assurez-vous de profiter du match et, surtout, passez une excellente journée! Que le madridismo soit avec vous.