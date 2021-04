Discussion ouverte: 19 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’aube de la Super League

Douze clubs de football européens ont officiellement brisé leur joug de l’UEFA, y compris notre bien-aimé Real Madrid.

Ce que nous savons jusqu’à présent:

Les propriétaires de 12 des plus grands clubs de football européen financièrement ont accepté de former une nouvelle ligue de football et de devenir membres fondateurs: AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, ​​Inter Milan, Juventus, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur. Florentino Perez travaille à sa construction depuis 2009. Il est reconnu comme l’architecte du projet. Il sera le premier président de l’organisation. Pourquoi faire ceci? Perez a déclaré que les pourparlers pour répondre aux effets de la pandémie n’avaient pas abouti à un soutien financier accru de l’UEFA à la pyramide des clubs en Europe. De plus, étant donné que le football compte environ 4 milliards de personnes, il est possible de faire davantage pour offrir un produit de meilleure qualité. En d’autres termes, afin de pouvoir mieux offrir un football divertissant, cela changerait radicalement le format des clubs internationaux et la façon dont les revenus des grands jeux seront redistribués à la pyramide des clubs. Qu’en est-il des grands clubs allemands et de Porto? Le Bayern, Leipzig et Porto seraient en pourparlers sur la question de rejoindre la ligue. Les 12 clubs fondateurs qui ont mis en avant le risque recevront 3,5 milliards d’euros pour «des plans d’investissement dans les infrastructures et pour compenser l’impact de la pandémie COVID». Quelle est la réponse de l’UEFA? La possibilité d’annuler la participation des équipes fondatrices à la Ligue des champions aurait été évoquée, de même que les joueurs super-peste seraient bannis de la Coupe du monde et de toute compétition de la FIFA. Qu’arrivera-t-il immédiatement à nos compétitions? Attendez, des discussions sont en cours. C’est dans le domaine des nouvelles sportives bouleversantes; donc les compétitions de l’UEFA sans les signataires de la super ligue sont une réelle possibilité.

Il n’y a * rien * encore déclaré, officiel ou confirmé concernant les prochains matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa «temporairement suspendus». Pas de communiqué de presse, * rien * encore décidé. La réunion de l’UEFA dans les prochaines heures clarifiera ce point. #UEFA – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 avril 2021

Infinite Madrid explique comment la ligue se développera chaque année:

ℹ️ Format de la Super League européenne: ➡️20 équipes participeront, 15 clubs fondateurs et 5 équipes qui se qualifieront chaque année. ➡️Les jeux seront joués en semaine. Les équipes continueront de participer à leurs ligues. ➡️La saison débutera en août, en 2 groupes de 10 équipes. pic.twitter.com/b0CFUv8k8S – Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) 18 avril 2021

Quel est le point de vue officiel de la FIFA, en fait? “La FIFA ne peut exprimer sa DISPARITION qu’à une” ligue séparatiste européenne fermée “en dehors des structures internationales de football et ne respectant pas les principes susmentionnés». Le nouveau Santiago Bernabeu sera la “ capitale ” du projet:

Militao s’est démarquée pour Los Blancos

Dessiner avec Getafe a été douloureux à bien des égards, mais un joueur – Eder Militao – s’est taillé un enjeu au sein du club en fonction de sa forme ces derniers temps. Il a été un mur de pierre pour la défense du Real Madrid contre Barcelone à El Clasico, contre Liverpool à l’UCL et récemment contre Getafe avec le joueur de Castilla Chust à ses côtés. En jouant comme ça, il faut aussi supposer qu’il est bien entraîné.

Emily Wilson a salué le leadership de Militao dans ses évaluations:

Eder Militão – 8: Aux côtés de Courtois a réalisé la meilleure performance ce soir. Une fois de plus, il a assumé la tâche de diriger la ligne de fond et l’a fait avec facilité. Très vocal, n’a pas peur de devenir physique et est apparu quand Madrid était en difficulté. Terminé avec un dribble, quatre sauts gagnés et deux plaqués.

Félicitations à Antonio Blanco pour avoir joué avec la première équipe du Real Madrid

JL Calderon chez MARCA:

Antonio Blanco est devenu le dernier jeune à faire ses débuts en équipe avec le Real Madrid cette saison. Le milieu de terrain de 20 ans est sorti du banc contre Getafe pour suivre les traces de Marvin Park, Victor Chust, Hugo Duro et Sergio Arribas pour faire le saut ce trimestre. Avec le match sans but en seconde période au Coliseum Alfonso Perez, Zinedine Zidane s’est tourné vers Blanco pour consolider le milieu de terrain, Toni Kroos restant sur le banc.

“ L’agent de Pogba informe le Real Madrid des revendications salariales – rapports ”

(HT: NeRo)

Son agent Mino Raiola a déjà entamé des discussions avec United et, selon des informations au Royaume-Uni, a demandé au club d’augmenter son salaire hebdomadaire à 500000 livres sterling (577000 € / 691000 dollars) en échange de la signature de Pogba sur un nouvel accord à Manchester. Un tel accord ferait des Français l’un des footballeurs les mieux payés de la planète.

Pogba a été, selon la plupart des comptes, dans la moyenne pour une partie importante des matchs de Manchester United cette saison. Mais depuis la victoire de la France en Coupe du monde en 2018, Zidane a clairement vu quelque chose qu’il veut ici. Pensez-vous qu’il convient bien au milieu de terrain du Real Madrid? Si nous serons en Super League la saison prochaine, il pourrait être mieux égalé contre ces clubs internationaux que le style frénétique et tactiquement exigeant de la Liga.