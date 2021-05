Discussion ouverte: 19 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil de discussion Open sera publié chaque jour par l’un de vos modérateurs très appréciés: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

Bien mérité je dirais. Le Français a été tout simplement étonnant pour Los Blancos et il est passé à une toute autre vitesse récemment.

Et voici un retour en arrière pour l’admirer encore plus. Quel mouvement c’était!

Eden Hazard a reçu beaucoup de critiques au cours de deux saisons dans la capitale espagnole. Il n’a certainement pas pris d’assaut la Liga comme on l’attendait de lui. L’homme lui-même admet qu’il y a eu des occasions auxquelles il ne s’est pas levé et je pense que c’est juste à dire. Espérons que – à condition qu’il reste – il livre beaucoup de ce qui a rendu sa version de Chelsea géniale.

Je sais, je sais “plus de nouvelles d’Alaba”, mais vous y allez quand même. On dirait que nous nous rapprochons du responsable de la communication.

La première partie des contrats pour le transfert de David Alaba au Real Madrid a été signée et complétée. Il rejoint en tant qu’agent libre, confirmé. ⚪️ #Real

Pedrerol insiste pour que Mbappe signe pour le Real Madrid. Croisez vos doigts boyz. Je suis sûr que vous aimeriez que ce soit le cas.

| @jpedrerol: “Je l’ai répété et je le répète: Kylian Mbappé signera pour le Real Madrid cet été. La signature se fera en juin ou en juillet.” #rmalive

Ecoutez, si nous sommes honnêtes, ce n’est pas du tout une mauvaise affaire. Si l’entraîneur et le conseil peuvent s’entendre d’une manière ou d’une autre sur les besoins, alors c’est une étape judicieuse et requise uno.

| Le Real Madrid veut que Zidane reste. Ils auront bientôt une réunion avec lui, au cours de laquelle ils discuteront de tout: les renouvellements de contrat qu’il souhaite, les signatures et le projet global du club. @ellarguero #rmalive

| Le Real Madrid veut que Zidane reste. Ils auront une réunion et ils parleront de tout: renouvellements et signatures. @ Javiherraez [ ]

Marca rapporte que le Real Madrid a offert à Allegri un contrat de 2 ans plus une option pour un troisième, pour lequel l’ancien entraîneur de la Juventus gagnera 10 millions. par saison.

Yeesh! Cela fait beaucoup de rumeurs et d’offres.

Eh bien, cela exclut un candidat.

| Carlo Ancelotti sur les rumeurs du Real Madrid.

«C’est une bonne publicité pour moi d’être lié au Real Madrid, mais ce n’est pas vrai. Je suis vraiment content de rester ici. Nous avons des difficultés, bien sûr, mais je me sens bien à Everton et mon objectif est de rendre Everton meilleur et meilleur chaque année. pic.twitter.com/ZbrleQOba8

– The Everton End (@TheEvertonEnd) 18 mai 2021