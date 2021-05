Discussion ouverte: 1er mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Jour de match !!!

Un grand match nous attend ce soir alors que le Real Madrid affrontera Osasuna à l’Estadio Afredo Di Stefano. Il est impératif que l’équipe à domicile obtienne les 3 points pour suivre le rythme du classement. Comme prévu, Mendy et Valverde n’ont pas fait partie de l’équipe de match, mais Ramos a également raté le match était un peu une surprise étant donné qu’il s’était entraîné avec l’équipe. Voici l’équipe du jour du match.

À quelles rotations peut-on s’attendre?

Un peu de surprise de voir à la fois Modric et Kroos dans l’équipe étant donné que les deux ont désespérément besoin de repos. Zidane pourrait être obligé de les utiliser si le match commence à se détraquer. Il a été précédemment rapporté que Miguel, Blanco et Rodrygo commenceraient tous, mais maintenant personne ne sait vraiment à quoi pense Zidane. Des rapports récents ont été publiés selon lesquels Hazard aurait 60 minutes. Sûr de supposer que Miguel au moins commencera sur l’aile gauche étant donné que Marcelo a un engagement civique et n’est pas en forme.

Situations de contrat de joueur.

Il y a eu un revirement dans les négociations du contrat avec Lucas Vasquez. Comme l’a rapporté Lucas Navarrete, le club a fait une offre améliorée au joueur et les deux parties sont proches d’un accord.

Luka Modric a également renouvelé son contrat jusqu’en 2022 avec une réduction de salaire de 10% et cela sera annoncé sous peu, comme le rapporte Arancha Rodríguez.

Per José Félix Díaz Varane et Nacho sont en train de renouveler ou d’écouter les propositions.

Un rapport publié aujourd’hui par Fabrizio Romano indique que Ceballos ne restera pas en prêt à Arsenal au-delà de cette saison et qu’il reviendra au Real Madrid.

Enfin David Alaba est en route pour le Real Madrid, la signature est sécurisée comme le rapporte l’article de Robert Husby.

Podcast Churros y Tácticas: Hay So Much Salty Liga

Dans ce podcast, Kiyan Sobhani et Diego Lorijn décrivent la victoire de Grenade, la course de Villarreal, l’équipe du Real Madrid et les rotations au cours de leurs 2 prochains matchs, la course au titre de la ligue, et plus encore.