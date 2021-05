Discussion ouverte: 2 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le Real Madrid suit le rythme de l’Atletico avec une victoire sur Osasuna.

Avec Atletico gagnant à la mode typique de l’Atletico, Los Blancos devait faire de même et a réussi à le faire grâce à des buts en deuxième mi-temps de Militao et Casemiro. Kroos et Modric ont également pu enfin obtenir le repos dont ils avaient besoin avant le match contre Chelsea. Le jeu a été couvert en détail dans la réaction immédiate, les notes des joueurs, 3 réponses et 3 questions et le podcast Managing Madrid. Eder Militao était l’homme du match.

Prochain arrêt ——> Stamford Bridge

Un match décisif pour la saison attend maintenant les Blancos alors qu’ils se battent pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions à Istanbul contre le PSG ou Manchester City. Étant donné que les quatre arrières centraux pourraient être disponibles, Zidane reste-t-il avec l’ancien duo de Ramos et Varane (malgré que Ramos revienne juste d’une blessure) ou continue-t-il de jouer à Militao, qui a joué les lumières. Le jeune Miguel Gutierrez aura-t-il également un départ dans un match aussi crucial si Mendy ne parvient pas à se remettre en forme à temps? Zidane optera-t-il à nouveau pour 3 à l’arrière malgré que cela ne fonctionne pas la dernière fois ou va-t-il s’en tenir au traditionnel 4-3-3? La sélection de backline sera certainement celle à surveiller. Un autre point de discussion intéressant est de savoir si Eden Hazard devrait commencer ou non après avoir semblé vif contre Osasuna.

David Alaba !!!

David Alaba au Real Madrid, c’est parti bientôt! ⚪️ Cela n’a jamais fait de doute depuis janvier, le Real a toujours été en tête de la course. Alaba devrait signer son contrat avec le Real Madrid en mai pour un salaire net de 12 millions d’euros par saison. Plus de détails: https://t.co/2dwcQQZRln https://t.co/aL9C3nG34C – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 avril 2021

Alors que Fabrizio Romano fait son tweet typique «ici nous allons» concernant Alaba au Real Madrid, que pensent les Madridistas de cette signature?

Et ces enfants?

Avec Los Blancos ravagé par des blessures, les enfants de Raul Castilla ont certainement intensifié, à savoir Antonio Blanco, Miguel Gutierrez et Sergio Arribas. Alors que Blanco a joué les 90 minutes contre Osasuna, les deux derniers ont également eu de bons camées. Antonio Blanco a récupéré 22 balles lors de ses 2 derniers matchs (plus que tout autre joueur). À ce stade, il semble qu’ils soient déjà prêts à faire le saut en Liga et devraient être promus la saison prochaine ou prêtés à un club de première division.