Discussion ouverte: 20 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Alors c’est la guerre

Ce lundi, nous avons tous pris conscience – à moins que vous ne viviez sous un rocher – de certaines menaces tonitruantes et de propos guerriers lancés par l’UEFA. Mais dans sa dernière interview avec El Chiringuito, Florentino Perez a affirmé que son équipe et les autres équipes fondatrices de l’ESL sont bien placées pour jouer tous leurs tournois. Matt Wiltse a publié une grande partie de la traduction anglaise disponible.

Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a insisté sur le fait que le Real Madrid, City, Chelsea et Arsenal devaient être bannis «dès que possible» de l’UCL et de l’UEL, respectivement. Diverses déclarations vitrioliques de Ceferin à propos d’Agnelli, Woodward, Perez et al. ont coulé, par exemple en les qualifiant de «serpents».

Andrea Agnelli est la plus grande déception de toutes. Je n’ai jamais vu une personne qui mentirait autant de fois, avec autant de persévérance que lui – c’est incroyable.

L’UEFA a déclaré à plusieurs reprises qu’elle chercherait à interdire les équipes de Super League de toutes les compétitions nationales.

«Les joueurs qui jouent en Super League seront interdits de jouer en Coupe du Monde et en Euros. Ils ne seront pas autorisés à jouer pour leurs équipes nationales. »

Cependant, l’équipe juridique de l’UEFA déclare que la question de la participation des équipes n’est pas tranchée.

Le conseil d’administration de la Super League a répondu à la menace d’interdire les joueurs dans une lettre:

Nous craignons que la FIFA et l’UEFA puissent répondre à cette lettre d’invitation en cherchant à prendre des mesures punitives pour exclure tout club ou joueur participant de leurs compétitions respectives. Votre déclaration officielle nous oblige cependant à prendre des mesures de protection pour nous protéger contre une telle réaction indésirable, qui non seulement compromettrait l’engagement de financement au titre de la subvention, mais serait, de manière significative, illégale. Pour cette raison, SLCo (Super League Company) a déposé une requête devant les tribunaux compétents afin d’assurer la mise en place et le fonctionnement sans faille du Concours conformément aux lois applicables. Il est de notre devoir, en tant que membres du conseil d’administration de SLCo, de veiller à ce que toutes les mesures raisonnables disponibles pour protéger les intérêts du Concours et de nos parties prenantes soient dûment prises, compte tenu des dommages irréparables qui seraient subis si, pour une raison quelconque, nous étions privés du possibilité de former rapidement le concours et de distribuer le produit de la subvention.

L’autre source d’information majeure que j’ai vue est l’interview de Perez – mentionnée ci-dessus – sur El Chiringuito. Madrid_Xtra a publié certains des points clés:

| Parties importantes de l’interview de Florentino Perez: – Les joueurs ne seront pas bannis de leurs équipes nationales, ils peuvent jouer à l’Euro et à la Coupe du monde

– Le Real Madrid, City et Chelsea ne seront PAS éliminés de la Ligue des champions

– Le Real Madrid ne sera PAS éliminé de la Liga pic.twitter.com/Ny63EKjmeL – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 20 avril 2021

Perez: ‘Vini Jr. n’est pas à vendre’



Florentino Perez à El Chiringuito: “Vinicius Junios est intouchable. Il ne quittera pas le Real Madrid aussi si le PSG demande Vinicius. [in the Mbappé deal]”. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 avril 2021

Flick a l’intention de quitter le Bayern Munich, selon des rumeurs pour l’équipe nationale allemande

L’entraîneur-chef du Bayern Munich, Hansi Flick, a confirmé qu’il souhaitait quitter le club et a demandé à être libéré de son contrat à la fin de la saison. S’exprimant après la victoire 3-2 du Bayern à Wolfsburg samedi, le joueur de 56 ans a révélé qu’il avait informé les patrons du Bayern de sa décision en milieu de semaine après le départ du Bayern en Ligue des champions au PSG et qu’il venait de le dire à ses joueurs dans le vestiaire. «Je voudrais être libéré de mon contrat à la fin de la saison», a-t-il déclaré à Sky Deutschland. «Nous avons eu deux années fantastiques. Je suis ravi de mon équipe et je suis reconnaissant au club d’avoir été autorisé à former une telle équipe.

Qui remplacera Flick?

En ce qui concerne le remplacement de Flick au Bayern Munich, le directeur sportif Salihamidzic a précédemment déclaré son admiration pour l’entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, bien que le joueur de 33 ans ait un contrat avec le club Red Bull jusqu’en 2023. Jesse Marsch, du club jumeau de RB à Salzbourg, est également très bien noté, mais l’Américain inexpérimenté serait plus susceptible de monter dans l’ordre hiérarchique Red Bull à Leipzig si Nagelsmann partait. Mis à part Pep Guardiola, le Bayern a eu tendance à préférer les entraîneurs allemands ou germanophones, ce qui exclurait Jose Mourinho, si la situation à Tottenham se détériorait davantage, mais pourrait conduire à des spéculations concernant Ralph Hasenhüttl de Southampton ou Jürgen Klopp de Liverpool.

“ Zidane est le meilleur entraîneur que nous ayons jamais eu ”