Discussion ouverte: 21 avril 2021

Super Ligue européenne suspendue

Les clubs anglais soumis à de fortes pressions politiques et à reculer étaient apparemment le tournant de la marée.

#SuperLeague a été officiellement SUSPENDU – Les clubs anglais sont partis (Chelsea aussi, bientôt officiel).

– L’Inter est parti, l’AC Milan est sur le point de partir.

– Juventus et clubs espagnols: en attente de la position officielle. L’ensemble de la #SuperLeague a été arrêté pour «remodeler le projet». – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 avril 2021

Déclaration ESL du mardi

Cette déclaration intervient à la suite d’une cascade d’équipes abandonnant la ligue proposée:

La Super League européenne est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer. Nous proposons un nouveau concours européen car le système existant ne fonctionne pas. Notre proposition vise à permettre au sport d’évoluer tout en générant des ressources et de la stabilité pour l’ensemble de la pyramide du football, notamment en aidant à surmonter les difficultés financières rencontrées par l’ensemble de la communauté du football à la suite de la pandémie. Il fournirait également des paiements de solidarité sensiblement améliorés à toutes les parties prenantes du football. Malgré le départ annoncé des clubs anglais, contraints de prendre de telles décisions en raison de la pression exercée sur eux, nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur la législation et la réglementation européennes comme l’a démontré aujourd’hui une décision de justice visant à protéger la Super League des tiers. Actions. Dans les circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit nos objectifs d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football.

Le président de la Liga, Tebas, lance une tirade désobligeante contre Florentino Perez

Entre autres choses, il a qualifié le patron du Real Madrid de «président désastreux», une déclaration étonnamment audacieuse pour un président de l’équipe qui détient actuellement la couronne de la Liga et a récemment remporté 4 UCL en 5 cinq ans.

Florentino Pérez se promène sans aucune idée depuis décembre et depuis hier, il est très perdu. Il m’a semblé terrible », a déclaré Tebas, en référence à l’interview de Pérez avec El Chiringuito TV lundi. «Il ne connaît pas l’industrie, il donne des informations inexistantes, il ne connaît pas les informations. Je pense que c’est un grand homme d’affaires de la construction, mais un président désastreux. Tebas a exprimé sa ferme opposition et sa condamnation des projets de création de la nouvelle ESL dans un Tweet dimanche, dans lequel il a critiqué les architectes de la nouvelle «powerpoint super league» pour être «ivres d’égoïsme et de manque de solidarité».

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, déclare la FIFA / UEFA “imbattable”

L’UEFA a tenu un congrès aujourd’hui à Montreux, en Suisse, dans lequel Giani Infantino et Aleksander Ceferin ont prononcé des discours dans lesquels ils ont fait des conférences sur leur propre vertu, leur gestion morale du football et les méfaits de la cupidité. Ce qui suit sont des déclarations de Ceferin citées par CBSSports, en gras ajouté.

«Avec ces réformes, je crois que nous construisons le football du futur… tout en quelques personnes égoïstes essaient de tuer le beau jeu. »

«Pour certains, les supporters sont devenus des consommateurs, les fans sont devenus des clients et les concours sont devenus des produits.»

«L’égoïsme remplace la solidarité. L’argent est devenu plus important que la gloire, la cupidité plus importante que la loyauté et les dividendes plus importants que la passion. »

“Vous avez montré que vous vous souciez des valeurs du football”, a-t-il déclaré, s’adressant à Infantino. «Et si nous sommes unis, nous sommes imbattables. »

“Messieurs, vous avez fait une énorme erreur”, a déclaré Ceferin en référence aux clubs anglais qui ont soutenu l’ESL. “Ce qui compte, c’est qu’il est encore temps de changer d’avis.”

Le propriétaire du PSG Nasser Al-Khelaifi a été réélu au comité exécutif de l’UEFA

C’est le conseil d’administration qui décide des questions telles que le fair-play financier et la réglementation de la Ligue des champions.

Javier Tebas, président de la Liga, a également été ratifié pour le comité exécutif de l’UEFA