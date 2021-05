Discussion ouverte: 21 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un de vos chers modérateurs: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

Les Blancs se sont réunis au stade Alfredo Di Stefano pour terminer une autre séance d’entraînement avant le match de Villareal.

L’équipe s’est réunie au Real Madrid City pour la dernière séance d’entraînement avant le dernier match de la saison de LaLiga, contre Villarreal à l’Alfredo Di Stéfano (samedi, 18h CET). pic.twitter.com/rFAu3MAuGE – Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) 20 mai 2021

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous savez que Raul est l’un des candidats à prendre la relève après un possible départ de Zidane. Ce n’est pas un secret non plus que l’entraîneur de nos féroces rivaux n’a pas vraiment mis le feu au football mondial cette saison. Certains cules ont récemment murmuré le nom de «Xavi» – oui, leur légende du milieu de terrain. Il est entraîneur d’Al Saad et il prépare son équipe à jouer une marque de football similaire à – vous l’avez deviné! – Pep’s Barcelona. Si le Real Madrid et le Barca décidaient effectivement de donner la position de l’entraîneur à leurs légendes respectives, le Clasico aurait instantanément une nouvelle couche de chaleur et d’intérêt ajouté!

Voici un article pertinent sur Marca.

Alors, serait TOI aimez voir un tel clasico? Je sais que je le ferais!

Selon AS, Mbappe veut jouer pour le Real Madrid et un possible départ (probable?) De Zinedine Zidane n’y changera rien.

❗Mbappé a déjà décidé de jouer pour le Real Madrid. Le départ de Zidane ne changera pas sa décision. #rmlive

– COMME – Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) 20 mai 2021

| La continuité de Hazard au Real Madrid est presque sûre, mais si une offre lui parvient, le club l’écoutera. @ AranchaMOBILE [ ] – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 20 mai 2021

Passez une bonne journée à tous et gardez votre sang-froid pendant que nous approchons de la dernière journée de match amicale. Que le madridismo soit avec toi.