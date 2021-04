Discussion ouverte: 22 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le Real Madrid bat Cadix 3-0, retourne en haut du tableau

Benzema est resté en feu avec deux buts et une passe. Cela l’amène à la deuxième place de la course de Pichichi à 21 ans et même avec Raul pour tous les temps que les adversaires de la Liga ont marqué à 35 ans.

Le classement actuel:

Un visage brésilien familier

La légende du Real Madrid, Marcelo, avait un message pour les fans après le match:

Valverde a applaudi le Real Madrid de chez lui

Il semble aller bien et, espérons-le, récupère rapidement. Cliquez sur l’image pour la voir en entier.

Félicitations à Miguel Gutierrez pour sa première apparition à Los Blancos

Nous avons vu un certain nombre de produits de qualité du système des jeunes du Real Madrid cette saison – Park, Arribas, Blanco et Chust, par exemple – et Guiterrez avait l’air confiant sur le ballon à l’arrière gauche.

Antonio Blanco a soulevé de nombreux esprits au milieu de terrain

Emily Wilson dans ses notes était positive à propos de sa dernière apparition:

Antonio Blanco – 7,5: Je pense que de nombreux fans se demandaient pourquoi Blanco n’avait pas joué dans des matches plus seniors cette saison. A donné un départ après être entré en tant que sous contre Getafe. Anticipé très bien les mouvements de Cadix et joué les 90 minutes entières. Terminé avec 93% de réussite, un tir et un plaquage.

Nous devons tempérer nos attentes car il n’a pas encore expérimenté les tests que les équipes de LaLiga peuvent lancer sur les jeunes milieux de terrain, mais la perspective grandit de Blanco en tant que premier joueur d’équipe. Juan Ignacio G-Ochoa à Marca semble également avoir pris goût à son jeu: