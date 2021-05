Discussion ouverte: 22 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un de vos modérateurs préférés: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

Et ainsi, les Blancos ont terminé leur dernière séance d’entraînement avant le dernier match de la saison contre les finalistes de la Ligue Europa, Villarreal. L’équipe est loin d’être pleine comme d’habitude, mais le Real Madrid doit tout laisser sur le terrain pour battre le redoutable sous-marin jaune et espérer une déception de la part de ses voisins bruyants.

Apparemment, le Real Madrid n’a jamais remporté le titre alors qu’il était à la traîne du tableau lors de la dernière journée de match … Pourtant, les hommes de Zidane pourraient devoir tirer juste cela aujourd’hui.

On entend parler de Houssem Aouar depuis un moment maintenant. Si le déménagement se produit effectivement, il sera intéressant de voir qui partira du milieu de terrain. Il est difficile de penser que nous garderons tout le monde et ajoutez Aouar – encore une fois, il se peut qu’il se dirige ailleurs. Gardez à l’esprit qu’il y a également des milieux de terrain en prêt, le plus important d’entre eux étant Odegaard. Comment serait toi vous pensez d’une éventuelle signature d’Aouar?

| Houssem Aouar, qui a déjà été lié au Real Madrid: “Cela pourrait être mon dernier match à Lyon.” Souhaitez-vous que nous le signions? pic.twitter.com/RWpTH7YGRg – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 21 mai 2021

AS rapporte que Max Allegri a dit «non» à Tottenham Hotspur (rappel rapide qu’ils ont limogé Mourinho et sont actuellement entraînés par le manager par intérim Ryan Mason) parce qu’il attend de voir ce qui se passe avec la position du gaffer à Los Blancos.

HALA MADRID. Avec notre équipe, nous collons, à travers épais et minces.

Je souhaite bonne chance à nos garçons et espère que quelque chose de grand se produira. Amusez-vous et que le madridismo soit avec vous. Bonne journée!