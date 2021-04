Discussion ouverte: 23 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Retour à l’entraînement pour Los Blancos aux Valdebebas

Le Real Madrid affrontera le Real Betis ce samedi (à domicile) à 15h00 HNE / 21h00 CET et Chelsea ce mardi (à domicile) à 15h00 HNE / 21h00 CET pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions -final.

Le retour de Sergio Ramos est imminent

(HT: NeRo)

Le capitaine des Royal Whites est absent depuis le 1er avril avec une souche de mollet, mais il est de retour avec son short remonté pendant l’entraînement comme toujours. On ne s’attend pas à ce qu’il joue contre le Betis; cependant, le match d’Osasuna la semaine prochaine est attendu pour son retour. Luka Modric et Toni Kroos n’ont pas rejoint l’entraînement en raison, respectivement, d’une tension dorsale et d’un problème d’adducteur. On s’attend à ce que Kroos soit absent du match contre le Betis (@diarioas). Ferland Mendy a également souffert d’une souche de mollet, mais il a travaillé dans la salle de musculation et son statut pour Chelsea serait provisoire (@marca).

Kroos a été un moteur de but

| Toni Kroos (10) a créé les plus grandes chances pour le Real Madrid en Liga cette saison. • Deuxième plus grand nombre de passes décisives (8) en Liga. • Deuxième plus grand nombre de chances créées en Liga (63). • 2e plus G / A cette saison pour le Real Madrid. • Les balles longues les plus précises par match (8.1). pic.twitter.com/RCLx17nTpQ – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 22 avril 2021

Ceferin: “Il y a une petite possibilité que le Real Madrid contre Chelsea ne soit pas joué.”

Le président de l’EUFA, Aleksander Ceferin, a déclaré jeudi à la télévision slovène:

La clé est que cette saison a déjà commencé, donc les diffuseurs nous demanderaient des dommages-intérêts si nous ne jouions pas les demi-finales. Il y a donc une possibilité relativement faible que ce match ne soit pas joué la semaine prochaine. Mais les choses pourraient être un peu différentes à l’avenir.

Il a également déclaré que Florentino Pérez est «le président de rien».

À MARCA, cependant, José Félix Díaz écrit que, selon les experts juridiques, il n’y a pas de fondement juridique pour que le comité exécutif de l’EUFA (récemment dans les nouvelles pour réélire Nasser Al-Khelaifi à la place d’André Agnelli) pour interdire le Real Madrid de ce match. .

Le Real Madrid n’a violé aucun article du règlement de la compétition. Aucun article ne mentionne l’incompatibilité de la création ou de la présentation d’un concours parallèle. Dans le règlement de la Ligue des champions pour le triennat 2021-24 approuvé mardi, il ne le mentionne pas non plus.

MadridXtra note qu’être président de l’UEFA a été une aubaine pour Ceferin:

❗️ | Aleksander Čeferin a augmenté son salaire ANNÉE APRÈS ANNEE depuis qu’il a été élu au poste en 2016. Depuis, 6,7 millions d’euros ont été empochés. @ Voz_populi – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 22 avril 2021

Florentino Perez a soulevé la question des personnes âgées de 16 à 24 ans qui auraient perdu tout intérêt à regarder des matchs

C’est sûrement un moment bizarre d’évoquer un autre sujet susceptible de générer beaucoup d’opposition passionnée, mais il a néanmoins abordé le sujet de éventuellement raccourcir la durée des jeux pour plaire aux jeunes générations.

Le football doit changer et s’adapter. Il faut analyser pourquoi les jeunes, 16-24 ans, 40% d’entre eux ne s’intéressent pas au football. Pourquoi? Parce qu’il y a beaucoup de jeux de mauvaise qualité et qu’ils ont d’autres plates-formes de divertissement. C’est une réalité. Ils disent que les jeux sont trop longs. Nous devons changer quelque chose si nous voulons que le football reste vivant. Parfois, nous ne comprenons pas nos enfants ou petits-enfants. Ce sont des générations différentes, le monde change. Si les jeunes ne regardent pas un match en entier, c’est parce que ce n’est pas assez intéressant, ou il faudra raccourcir les matchs … Il y a des matchs que même moi je ne peux pas tous regarder, pour être honnête.

Il n’y a rien de mal à avoir cette discussion en tant que personnes rationnelles confrontées à un problème. Cependant, le drame actuel d’ESL est plus que suffisant pour le moment et cela semble aggraver les choses inutilement.