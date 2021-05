Discussion ouverte: 23 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des modérateurs que vous iriez absolument boire pour noyer votre chagrin au cours de la saison avec: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

Celui-ci a attiré mon attention. Oui, le Real Madrid vient de terminer la saison sans trophée, pour le première fois depuis 2010. Une saison sans trophée est une mauvaise saison. Il n’y a pas moyen de contourner cela. Rien ne gâchera les faits. Cependant, il faut aussi garder à l’esprit que l’équipe était dévastée par des blessures constantes (60+ !!!), des cas COVID et n’avait reçu pratiquement aucun renfort l’été précédent. Nous pouvons au moins être fiers du fait qu’ils ont tout donné et sont arrivés là où ils ont fait face à la situation. Y a-t-il place à amélioration? Absolument. Nous avons vu beaucoup d’équipes madrilènes plus fortes. Et bien sûr, ni les fans ni le conseil ne veulent voir une autre saison sans trophée.

Le Real Madrid n’a pas réussi à remporter un seul trophée en une saison pour la première fois depuis 2009-10. Une saison misérable pour Zinedine Zidane & co. pic.twitter.com/f6U5lO1f50 – Squawka Football (@Squawka) 22 mai 2021

Selon les rapports, Zidane était sur le point d’annoncer son départ après le dernier match de la saison, mais il semble maintenant qu’il n’y aura pas de décisions hâtives cette fois-ci. L’entraîneur actuel et le club méditeront tous les deux sur leurs besoins et leurs désirs dans les prochains jours. Maintenant, pour les fans, cela ne change pas trop de choses; Nous savions qu’il y aurait des annonces majeures – des feux d’artifice, comme j’aime les appeler – après la fin de la saison et que nous les aurons de toute façon. Montrez des garçons et des filles de patience à la Jedi. Je suis également curieux de savoir ce qui va suivre.

| Zidane prévoyait d’annoncer sa décision de QUITTER le club aujourd’hui, mais le Real Madrid l’a convaincu hier d’attendre les prochains jours afin de pouvoir discuter ensemble de l’avenir du club. @edupidal #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 22 mai 2021

Zinedine Zidane: “Je ne vais pas décider de mon avenir tout de suite, je parlerai avec le club dans les prochains jours et on verra”. #Réel Le Real Madrid attend sa décision finale. En cas de départ de Zizou, Massimiliano Allegri sera le favori pour le remplacer. ⚪️ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 mai 2021

| Zidane: “Je suis fier de mes joueurs, ils ont tout donné.” – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 22 mai 2021

Alors, voici le match d’aujourd’hui; Votez. ♫ Dois-je rester ou devrais-je partir ♫ Celui-ci, cependant, n’est pas de savoir si Zidane devrait rester, mais au lieu de savoir s’il volonté finissent par rester.

