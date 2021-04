Discussion ouverte: 24 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

C’est le jour du match!

C’est la 32e journée sur 38 et le Real Madrid occupe la deuxième place, à trois points de l’Atleti. Les Blancos affrontent le Real Betis à l’Alfredo di Stéfano à 15h00 HNE / 21h00 CET.

La dernière fois que nous avons affronté les Beticos, Sergio Ramos a inscrit le vainqueur du match avec une pénalité panenka. Martin Odegaard a commencé en position n ° 10 – voir le fil de réaction immédiat de Kiyan pour un voyage dans le passé.

La liste complète de l’équipe pour le match d’aujourd’hui:

Hazard est de retour dans la gamme!

Il est sorti le 13 mars lors du match contre Elche avec une blessure musculaire, que l’on pense être liée à sa précédente opération à la cheville. Vendredi, il s’est entièrement entraîné avec l’équipe des Valdebebas. Rappelons que tout au long de sa carrière, Hazard a été – incontestablement – un joueur offensif de classe mondiale. Ce n’est que récemment qu’il a été en proie à des problèmes de blessures continus, à commencer par le tacle brutal de novembre 2019 contre le PSG.

Le défenseur du Betis Emerson dit qu’il étudie Vinicius

C’est un aspect clé de la montée aux plus hauts échelons du football: être capable de s’adapter et de surmonter l’opposition qui étudie en détail ce que l’attaquant aime faire et ce qu’il a tendance à faire avec le ballon. Vinicius Junior est devenu le genre de joueur capable de faire de gros jeux soudains, même s’il est bien connu qu’il est dangereux.

| Emerson (joueur du Real Betis): “Vinicius est un joueur qui n’a pas besoin de commentaire. Un gars qui peut déséquilibrer n’importe quel jeu. J’étudie Vinicius, et il le sait. Nous sommes amis, je le connais bien et j’étudie tous ses mouvements. J’ai quelques cartes. dans ma manche pour le marquer. ” @diarioas pic.twitter.com/CROfqJmsPV – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 23 avril 2021

Pendant ce temps, le développement de Vinicius en un excellent joueur n’est pas passé inaperçu. JL Calderon écrit à MARCA:

La saison 2020/21 a été un tournant pour Vinicius Junior au Real Madrid. Le Brésilien a vraiment progressé dans la façon dont il est vu au club. Il a été l’un des joueurs les plus influents de Valdebebas cette saison, et son importance ne peut être négligée. Son impact a été remarqué au club, et personne ne doute à quel point il a joué un rôle clé dans la série sans défaite de 16 matchs. Vinicius a déjà joué 41 fois cette saison – franchissant la barre des 40 matchs pour la première fois – et il a accumulé 2242 minutes, la première fois qu’il a ajouté plus de 2000 minutes au club. Il est passé de ces sorts de disparition qu’il avait autrefois, et tous les doutes sur sa relation avec Zinedine Zidane sont maintenant du passé. Vinicius est déjà un des meilleurs joueurs du Real Madrid et ses statistiques le confirment cette saison. Il est désormais aussi important pour les plans de Los Blancos que le sont Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Ferland Mendy et Karim Benzema.

Eduardo Camavinga chercherait à quitter Rennes, RM a été son rêve

Le milieu de terrain central a une grande vitesse, accélération, puissance et joue bien à la fois offensivement et défensivement. Cela ressemble beaucoup à notre numéro dix actuel.

| La destination de rêve d’Eduardo Camavinga est le Real Madrid et il est désespéré à Rennes cet été. Le club attend plus de 40 millions d’euros. Le Bayern est intéressé, mais les rapports de son environnement déclarent que “le Bayern n’a aucune chance”. @Plettigoal #rmalive pic.twitter.com/nfFZz2nt4h – Zone de Madrid (@theMadridZone) 23 avril 2021

