Discussion ouverte: 24 mai 2021

Une saison 2020-2021 sans trophée

Finir sans trophée est pour le Real Madrid et ses fans une expérience étrange. Beaucoup d’entre nous s’attardent probablement à des degrés divers dans les domaines de la frustration, du chagrin et du regret. Au moins, nous avons une bonne compagnie dans notre commisération. Avec un peu de chance, ce samedi soir et dimanche, nous en avons retiré une partie de nos systèmes avec l’aide d’amis, d’esprits, d’exercice, de méditation, de briser des meubles ou autres. Avec la nouvelle semaine, c’est le moment idéal pour regarder à nouveau vers l’avenir et vers de grandes choses que nous allons sûrement voir du Real Madrid. Nous mettrons ce match de Séville et l’appel de handball / pénalité VAR contre Eder Militao dans le rétroviseur.

Tout d’abord, quelque chose à mettre en perspective cette saison. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2014/2015, lorsque le Real Madrid avait une formation chargée à ras bord avec des joueurs de classe mondiale à leur apogée. L’équipe était un monstre et pourtant ils sont arrivés les mains vides. Carlo Ancelotti a été licencié après la saison, bien qu’il s’agisse davantage d’un désaccord avec le front office sur l’utilisation de Gareth Bale:

L’altruisme dans une équipe est important, car s’il y a quelque chose qui me rend fou, ce sont les gens qui sont égoïstes en situation de match. Ces moments où un joueur devrait vraiment passer le ballon et il ne le fait pas. J’ai payé cela dans ma propre carrière. La raison pour laquelle la dispute avec Florentino Perez a explosé à Madrid était mon remplacement de Bale contre Valence. Bale aurait dû le passer à Karim Benzema, qui aurait marqué devant un but ouvert, mais à la place, il a pris le tir. J’ai tiré Bale et le chaos a éclaté. Peut-être que l’altruisme excessif est aussi une limitation chez un attaquant, car il a besoin d’un peu d’égoïsme, mais pas si c’est exagéré.

Pour commencer à penser à aller de l’avant et à gagner plusieurs trophées, il faut d’abord bien comprendre quels sont les problèmes. Nous pouvons réfléchir un peu aux conditions préalables pour être meilleur et plus profond que l’équipe de Chelsea, par exemple. Cette ligne de discussion peut s’étendre largement si nous le souhaitons, par exemple sur la question de savoir si la Liga est en mesure, avec son marketing et ses modèles commerciaux, de permettre aux clubs espagnols de rivaliser sur un pied d’égalité avec les clubs anglais. Peut-être que le pouvoir mondial soutenu du Real Madrid en tant que club et le nouvel accord de la Liga avec Disney / ESPN peuvent être mentionnés à ce sujet. Ou peut-être que le seul moyen, comme Florentino Perez l’a plaidé, est de se libérer de l’UEFA hégémonique et du Ceferin assoiffé de vengeance.

Plus concrètement aux termes du football: il semble y avoir un accord universel entre les Madridistas – un renouvellement à grande échelle du personnel de l’équipe doit se produire. En fait, les fans et l’équipe en parlent depuis 2018. Dans la pratique, cependant, le club a conservé une grande partie de la vieille garde tout en intégrant progressivement de nouveaux joueurs tels que Rodrygo, Vinicius, Valverde, Odriozola et Mendy. Il ne va pas voler de voir certains des mêmes joueurs essayer une fois de plus. Cela nuit à l’élan de l’équipe de faire confiance aux joueurs qui ont contracté blessure après blessure au crépuscule de leur carrière, seulement pour voir le même type de blessures se reproduire sans surprise.

Mais bien sûr, cela n’a aucun sens de parler des joueurs qui devraient être recrutés, re-signés ou promus alors que nous ne savons pas s’ils seront favorisés par le manager ou s’ils s’intègreront au système de jeu. C’est le premier domino qui doit tomber.

La question imminente du manager

Carlos Carpio du MARCA est d’avis que Zidane a mérité le droit de décider de son sort au Real Madrid:

Zidane, qui a gagné le droit de décider s’il veut continuer, devra décider s’il est prêt à prendre des décisions douloureuses avec sa vieille garde.

Il y a un fondement dans la raison de cette affirmation. Zidane a montré sa qualité managériale dans sa carrière avec son armoire à trophées, qui fait l’envie de tout rival. Son niveau de pensée et de tactique footballistique était évident en remportant trois Clasicos consécutifs et en battant l’Atletico Madrid 2-0 à domicile cette saison. L’équipe a été en proie à des blessures cette saison, à commencer par la saga prolongée d’Eden Hazard, qui a toujours été de classe mondiale tout au long de sa carrière mais qui pouvait à peine enchaîner plusieurs matchs pour le Real Madrid sans douleur. Combien d’équipes achètent l’un des meilleurs joueurs du monde et en raison d’une mauvaise blessure, la chance ne lui en tire rien? Et pourtant, Los Blancos a atteint la demi-finale de la Ligue des champions et a raté de peu la première place de la Liga par un mauvais appel VAR. Peut-être plus que n’importe quel trait de gestion, Zidane a fait preuve d’une profonde patience et d’une grande confiance dans les joueurs sur lesquels il sait pouvoir compter. Il y a ici quelque chose d’une rare sagesse qui ne doit pas être jeté allègrement. Ses joueurs se battent jusqu’au bout avec lui à la barre.

Un argument plus pragmatique pour Zidane concerne la nature du Real Madrid: ce n’est tout simplement pas dans l’ADN du club de donner du temps aux managers expérimentaux lorsque l’équipe commence à patauger. Quelques matchs perdus dans cette «Maison Blanche» et les gens viennent pour votre tête. Il est donc préférable d’avoir quelqu’un qui soit expérimenté au plus haut niveau, afin que nous ayons une idée solide sur le fonctionnement de leur système. Cela ne doit pas être Zinedine Zidane, mais nous avons déjà un homme du plus haut niveau ici.

La question principale est de savoir si Zidane est le bon choix pour diriger un renouveau. Cela peut être décomposé en plusieurs parties. Le Real Madrid sous lui va-t-il bien gérer les blocs bas? Son coaching fournit-il le cadre pour aider les attaquants autres que Benzema à se retrouver plus souvent dans des positions menaçantes? L’équipe présentera-t-elle les mouvements hors-ballon plus structurés et coordonnés que l’on peut voir dans le football de nos jours? Pourrons-nous jamais surmonter la souffrance de notre attaque et de notre création par hasard? Si le Real Madrid se qualifie pour une autre finale de l’UCL, comment géreront-ils une équipe avec autant de profondeur et de mouvement que Manchester City? À en juger par ce que Zidane a réellement démontré au cours de son mandat, il possède les connaissances requises et est capable. Il répond aux critères du poste pour résoudre ces défis. Mais est-ce là l’intention, la volonté et le désir de faire ce travail? En tout cas, ce sont des questions auxquelles notre club doit faire face.

Message de gratitude de Zidane aux fans: