Discussion ouverte: 25 avril 2021

L’agonie d’un match nul au Real Madrid City

Los Blancos n’a pas réussi aujourd’hui à obtenir les trois points critiques nécessaires pour rester en tête dans la course au titre. Le Real Betis a chuté profondément et a frappé le Real Madrid sur le comptoir. Lors de l’attaque, les laissez-passer ont été lus et coupés. Le Real Madrid a beaucoup lutté avec la progression du ballon et le jeu de possession, qui sont généralement le pain et le beurre de l’équipe. Il y avait peu de pénétration derrière le mur installé à l’extérieur de la boîte de 18 verges.

Donner du crédit là où cela est dû: Manuel Pellegrini a bien fait dans ses préparatifs pour savoir que RM fait beaucoup mieux contre des équipes qui jouent des lignes hautes et qui permettent à un espace ouvert de se rencontrer. Sa défense s’est concentrée sur Rodrygo Goes, le bloquant assez efficacement. Il s’agissait d’un geste judicieux étant donné la capacité de Rodrygo à créer des ouvertures et à faire des passes clés autour de la boîte. Le Real Madrid a eu de bonnes chances avec Marcello directement devant le but, avec Hazard se retrouvant avec de l’espace sur le dribble dans la surface, et aussi avec Vinicius qui avait une belle apparence avec des options disponibles dans la boîte pour créer un jeu créatif. Hélas, le sang-froid dans la finition avec lequel nos attaquants avaient fait de grands progrès cette saison a laissé la place à des chances malmenées.

La conférence d’après-match de Zidane suggère qu’il s’attendait à ce que la bataille pour le contrôle du match soit difficile avec cette équipe, et quelque chose de spécial serait nécessaire de l’attaque:

Zidane: “Nous avons perdu deux points ce soir, c’est clair. Nous avons été très bons en défense, mais c’est vrai que nous avons eu du mal en attaque. Nous avons eu du mal à entrer dans le match. Nous manquions quelque chose ce soir, nous n’étions pas aussi pointus. à l’avant. “# RealMadridRealBetis pic.twitter.com/EptzgluwJU – Real Madrid CF (@realmadriden) 24 avril 2021

Ajouter l’insulte à la blessure

Ceferin a prêché le feu et le soufre contre le Real Madrid encore samedi, jure d’apporter sa colère



️ | Ceferin (président de l’UEFA): “Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus recevront les punitions les plus sévères. Ce sont des Terriens plats qui croient toujours que la Super League existe. Ce sont les équipes les plus menacées d’EXPULSION de la #UCL de la saison prochaine. . ” @draper_rob #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 24 avril 2021

Il prétend apparemment qu’il pardonnera aux clubs qui se sont soumis rapidement et que sa position est renforcée grâce à sa relation avec le Premier ministre britannique Boris Johnson:

↪️ | Ceferin a déclaré qu’ils seront traités avec plus de clémence car ils ont réalisé leur erreur en premier et se sont retirés. Ajoutant que sa relation avec le Premier ministre Boris Johnson est maintenant plus forte que jamais après une série de conversations sur une période de 48 heures. @ Draper_rob – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 24 avril 2021

