Discussion ouverte: 25 mai 2021

C’est la première fois de l’histoire que l’Espagne participe à une compétition majeure sans joueur du club. Compte tenu de la saison phénoménale de Nacho, beaucoup d’entre nous ont supposé au moins qu’il serait honoré d’une sélection dans l’équipe en raison de ses fondamentaux solides, de sa polyvalence sur la ligne arrière et de son habileté au ballon. Enrique a plutôt donné l’opportunité à Eric Garcia, qui a peu fait cette saison pour Manchester City. Busquets était également une sélection controversée compte tenu de sa fragilité cette saison en transition défensive.

Kiyan dans son récent article a attiré une attention particulière sur les atouts de Nacho cette saison:

Nacho a été volé par Luis Enrique

Nacho jouer à ce niveau encore est un régal. Il a fait un plongeon après la dernière Coupe du monde, comme l’ont fait de nombreux joueurs du Real Madrid, et il lui a fallu du temps pour avoir le même impact qu’en 2017 – mais il est de retour sans équivoque. Nacho s’est replongé dans la discussion de l’équipe nationale espagnole alors qu’il augmentait l’appel lors des absences respectives de Ramos et de Varane. C’est le Nacho dont nous nous souvenons: plus fort que sa monture ne trompe, une couverture fiable, des tacles de ninja volants balayant le ballon proprement.