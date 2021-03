Discussion ouverte: 25 mars 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Résultats de la pause internationale:

Comme rapporté par Jose C. Perez, Raphäel Varane et la France ont commencé leur route vers la Coupe du monde 2022 avec un match contre l’Ukraine qui s’est terminé par un 1-1 doux-amer. Les Français contrôlaient le match presque tout le temps et avaient de plus en plus d’occasions (19 tirs contre 3 pour l’Ukraine), mais ils ne pouvaient pas les capitaliser. Ferland Mendy fait partie de l’équipe de France mais ne figurait pas dans l’équipe du jour du match pour ce match de mercredi. Cela semble être le cas de Lunin également.

Luka Modric devient le joueur le plus capé de Croatie avec 134 apparitions et égalant Darijo Srna dans le livre des records. Le maestro du milieu de terrain n’a toutefois pas pu empêcher son équipe de s’effondrer pour vaincre contre la Slovénie. Gareth Bale a réussi à enregistrer une passe décisive dans la défaite 3-1 du Pays de Galles contre la Belgique, tandis que Jovic n’a joué que 8 minutes lors de la victoire 3-2 de la Serbie sur l’Irlande.

Il y avait des inquiétudes dans le camp norvégien pendant ce temps alors que Martin Odegaard a été remplacé à la mi-temps contre Gibraltar en raison d’une blessure apparente à la cheville. Il n’y a pas encore de mise à jour sur sa gravité. S’il était assez sérieux, son prêt avec Arsenal se terminerait court et il reviendrait à Madrid pour une cure de désintoxication. La Norvège a quant à elle gagné 3-0.

Alors, que doit faire la Castille pour accéder au deuxième niveau du football espagnol?

Le calendrier de la deuxième phase de la saison de championnat du Real Madrid Castilla, qui débutera le week-end du 3 au 4 avril, a été annoncé. Les charges de Raúl devraient rencontrer trois équipes du sous-groupe B du groupe 5 (Badajoz, Extremadura et Talavera) à domicile et à l’extérieur dans la quête de l’équipe pour faire les éliminatoires pour la promotion au deuxième niveau.

PREMIER TOUR – TOUR DE RETOUR – FIXTURE M1 – 3-4 avril – M4 – 24-25 avril – Real Madrid Castilla v Extremadura M2 – 10-11 avril – M5 – 1-2 mai – Badajoz v Real Madrid Castilla M3 – 17-18 Avril – M6 – 8-9 mai – Real Madrid Castilla v Talavera de la Reina

Comme le rapporte Kristofer McCormack, les trois premiers du groupe sont assurés d’une place en séries éliminatoires ainsi que de la meilleure 4e place parmi les cinq groupes. Avec seulement six matchs, il y a peu de marge d’erreur et le Castilla a obtenu un match nul très difficile.

Cristiano Ronaldo pourrait-il réellement revenir? Avantages et inconvénients !!

Selon qui vous voulez croire, depuis que la Juventus a été éliminée de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a été lié à un retour au Real Madrid avec son agent Mendes offrant apparemment le joueur à Florentino. Peu probable que cela semble, voici quelques avantages et inconvénients par Marca.

Avantages:

Ronaldo garantit des objectifs dès le premier jour Son ambition de gagner est intacte Une valeur marketing énorme Zidane sait comment l’utiliser L’effet romantique

Les inconvénients:

Il serait une signature avec peu de valeur à long terme Son arrivée empêcherait la signature d’autres étoiles Son salaire est astronomique

En tenant compte de ce qui précède, veuillez répondre à la question du sondage ci-dessous. N’hésitez pas à expliquer également votre raisonnement dans les commentaires.

Sondage

Alors Madridistas seriez-vous en faveur du retour de notre légende? 33% Oui (86 voix) 66% Non (174 voix) 260 votes au total Votez maintenant

ICYMI: Gérer le podcast de Madrid: démystifier toutes vos prises de Martin Odegaard et plus encore.

Dans ce podcast, Kiyan Sobhani et Matt Wiltse discutent de tout, de la démystification de tous les arguments anti-Ø: «impatient, pas assez bien, etc.» à Borja Mayoral contre Shakhtar Donetsk. Écoutez-le.