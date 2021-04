Discussion ouverte: 26 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Avantage Barcelone dans la course au titre de la Liga.

Alors que les deux équipes madrilènes perdent des points, Los Blancos dans leur match nul avec le Betis suivi de l’Atletico perdant contre Bilbao, Barcelone peut monter en tête du classement s’il remporte son match contre Grenade jeudi. Les Blaugrana ont vaincu Villareal grâce à un doublé de Griezmann. Le tableau actuel de la Liga ressemble à ceci. Tout pour jouer.

Tous les yeux se tournent vers Chelsea.

Il y a de bons et de mauvais présages qui précèdent le match. Commençons par éliminer les mauvais. Comme Mendy ne s’entraîne toujours pas, il est presque certainement hors du jeu et Nacho remplacera probablement l’arrière gauche. Il sera intéressant de voir si Zidane opte pour un back 3 ou back 4. Voilà juste 1 mauvais augure. Maintenant pour les bons présages. Tony Kroos est de retour et devrait commencer. Puisque je suis un gars plein de verre, je considère aussi le dessous de bon augure. Chelsea ne connaît que la pluie anglaise et non espagnole. Profitez-nous !!

| De fortes pluies sont attendues à Madrid ce mardi, jour du match #UCL contre Chelsea. #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 25 avril 2021

Las Blancas se venge.

Le Real Madrid Femenino a battu le Madrid CFF 2-0 à l’extérieur après avoir perdu les quarts de finale de la Copa de la Reina contre le même adversaire. L’équipe de David Aznar est actuellement troisième à seulement 1 point de Levante. Le jeu a été couvert dans les articles sur les réactions immédiates et les évaluations des joueurs.

ICYMI: Florentino Perez dans une interview à AS: «Signing stars? Le plus gros souci sera de garder nos meilleurs joueurs »

Matt Wiltse a couvert la dernière interview du président, cette fois à Diario AS, sur tout ce qui concerne la Super League, soulignant l’impact sur les clubs pour les mois et les années à venir. Donnez-lui une lecture.