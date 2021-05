Discussion ouverte: 26 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Luka Modic renouvelle avec le Real Madrid jusqu’en 2022

C’est sûrement une excellente nouvelle pour le Real Madrid, que leur numéro dix et légende du milieu de terrain reste pour une autre saison de football. Il est peut-être long en dents de scie, mais il a fait ses preuves et peut donner à l’équipe des performances de haut niveau, et il n’aura sûrement pas besoin de jouer semaine après semaine la saison prochaine.

En parlant d’armoires de récompenses … regardez Luka dans la nouvelle vidéo qu’il a postée:

L’entretien complet est à ne pas manquer. Il est clair à quel point il aime jouer pour le Real Madrid et à quel point cela compte pour lui: “Il n’y a rien de mieux que de jouer pour le Real Madrid.”

Je ne peux pas imaginer à quel point mon père était fier. Je me suis mis à sa place et son étalage de larmes m’a rendu émotif. Je sais qu’il était avec moi depuis le début, m’emmenant à l’entraînement tous les jours et après l’entraînement, nous allions dans un parking dans un hôtel près de chez nous et il travaillait avec moi. Il était là tous les jours avec moi et parfois mes sœurs venaient nous regarder. Le voir si excité est très spécial et je suis très heureux qu’il ait vécu tout cela avec moi. Il mérite beaucoup de mérite pour ce que j’ai accompli car il est mon plus grand fan et m’a soutenu depuis le début. Le voir si excité est très, très spécial.

Ceferin et l’UEFA cherchent à se déplacer contre le Real Madrid, la Juve et le Barca

L’UEFA a annoncé qu’elle ouvrait une procédure disciplinaire contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus pour leur tentative de créer une Super League européenne et leur décision de ne pas reculer. La déclaration se lit comme suit: «À la suite d’une enquête menée par les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA dans le cadre du projet de la« Super League », une procédure disciplinaire a été ouverte contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus pour une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA.»

Pendant ce temps via MadridXtra:

| Les fondateurs de la Super League travaillent actuellement à remodeler le projet et à faire de la Super League une ligue ouverte que tout le monde peut atteindre avec ses résultats sur le terrain. @ellarguero #rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 25 mai 2021

La situation du manager du Real Madrid

Il semble évident que le club attend le mot de Zidane sur ses intentions. Pendant ce temps, Massimiliano Allegri a clairement indiqué qu’il ne conclurait aucun accord jusqu’à ce qu’il ait des nouvelles de Madrid:

Massimiliano Allegri a été contacté par la Juventus. Andrea Agnelli veut qu’il revienne au cas où Pirlo serait limogé – La priorité d’Allegri est le travail au Real Madrid, il attend … mais cela ne dépend que de la décision finale de Zidane. ⏳ Aussi: l’agent d’Allegri était à Madrid aujourd’hui. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 25 mai 2021

Le calendrier de la rencontre de Perez et Zidane semble être la semaine prochaine: