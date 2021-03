Discussion ouverte: 26 mars 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le Real Madrid est lié à Luis Campos.

Des informations ont fait surface hier selon lesquelles Luis Campos, actuel directeur du football de Lille OSC, rejoindrait le Real Madrid. Bien que ceux-ci aient été un peu prématurés, il semble y avoir des pourparlers en cours entre les deux parties. Foot Mercato a rapporté que si Luis Campos finissait par rejoindre le Real Madrid, son poste serait le chef du département de dépistage.

Largement reconnu comme l’homme derrière la génération dorée de Monaco en 2017, Campos a commencé à entraîner dans les ligues inférieures du Portugal et finalement dans la Primeira Liga portugaise. En tant que manager de Gil Vicente, Campos a mis fin à la séquence de 27 matchs sans défaite de José Mourinho avec le FC Porto. En 2012, Campos est devenu un scout et analyste tactique pour le Real Madrid CF sous Mourinho.

Luis Campos possède l’un des plus grands réseaux de reconnaissance au monde et a supervisé à Monaco les transferts de Radamel Falcao, João Moutinho, James Rodríguez, Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Geoffrey Kondogbia et Thomas Lemar entre autres. Il est également connu pour être très proche de Kylian Mbappé lorsqu’ils étaient tous les deux à Monaco.

Ramos ne joue que 45 minutes pour l’Espagne et une mise à jour sur Modric.

Sergio Ramos a débuté et a été remplacé à la mi-temps du match de qualification pour la Coupe du monde de l’Espagne avec la Grèce. Morata a donné l’avantage aux hôtes en première mi-temps, puis Inigo Martinez a concédé un penalty 11 minutes après le début de la seconde. L’Espagne a poussé pour un gagnant mais la Grèce a tenu bon. Ramos a quant à lui fait un bon match et son remplacement était prévu pour gérer son temps de jeu.

Luka Modric quant à lui semble aller bien après avoir subi un tacle horrible en fin de match contre la Slovénie.

❗ | Le personnel médical du Real Madrid a appelé la Fédération croate pour avoir des nouvelles de la cheville de Modrić. Il n’est PAS blessé, ce n’était qu’un mauvais coup et il avait juste besoin de glace et de physiothérapie. @defcentral pic.twitter.com/MDL3U0XBCZ – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 25 mars 2021

Histoire de Los Blancos: Qui a été le premier vainqueur du Real Madrid à Pichichi?

Le site Web du club présentait un article sur le premier vainqueur du Real Madrid à Pichichi. Il y a 88 ans, Manuel Olivares a remporté cet honneur en tant que meilleur buteur de l’équipe, aidant ainsi le Real Madrid à remporter son deuxième titre de champion le 26 mars 1933. L’attaquant a marqué 16 buts pour réclamer le prix. Alfredo Di Stéfano (5) est le joueur qui a remporté le plus de prix Pichichi pour le Real Madrid. Di Stéfano est suivi de près par Puskas et Hugo Sánchez (4) et Cristiano Ronaldo (3).

Il y a des pingouins au Bernabeu.

Les Madridistas sont restés incrédules alors que des PENGUINS ont été vus errant autour du Bernabeu jeudi. J’ai de nombreuses questions. D’où viennent-ils? A qui appartiennent-ils? Peuvent-ils jouer sur les «ailes»? Qu’à cela ne tienne, maintenant qu’ils sont là, accueillons-les officiellement.