Discussion ouverte: 27 avril 2021

Son Matchday !!!

Le décor est planté et les lignes de bataille sont tracées. Black Magic à activer en moins de 24 heures. Chelsea manquera Kovacic mais sera à pleine puissance autrement. Zidane utilisera-t-il trois à l’arrière dans un 3-5-2 ou ira avec un 4-3-3 traditionnel? Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de le savoir.

Alors, que savons-nous de notre adversaire ce soir?

Om Arvind s’est entretenu avec le superfan de Chelsea et l’expert en tactique Kieran Doyle (@KierDoyle) pour avoir un aperçu de la forme récente de Chelsea, de leur configuration tactique, des joueurs clés, etc. Voici l’interview complète.

Pulisic a également parlé à la presse avant le match et ils semblent certainement être d’humeur haussière. Personne ne leur a appris à se prosterner en présence des rois? Ou que simplement l’opportunité d’affronter le Real Madrid est une réussite en soi? Non? C’est absurde, dis-je. Blagues à part, Los Blancos affrontera ce soir une très bonne équipe, qui a mérité sa place en demi-finale. Nous avons certainement du pain sur la planche.

Il est intéressant de noter que le blog de Chelsea sur Sb Nation (We Ain’t Got No History) a voté (83%) en faveur d’un 3-4-3 avec la programmation préférée suivante:

Mendy (96%) | Rüdiger (91%), Silva (86%), Azpilicueta (75%) | Chilwell (90%), Kanté (99%), Jorginho (91%), James (79%), Pulisic (65%), Werner (60%), Mount (97%)

L’inquiétude de Kroos avant le match.

Javier Herraez de Cadena SER a rapporté que Toni Kroos ne s’est pas complètement rétabli. Il jouera dès le départ car c’est l’UCL. Sinon, il ne commencerait pas. C’est un risque mais il est essentiel pour Zidane. Croisons les doigts pour dire qu’il n’y a pas de retombées de Toni à partir d’aujourd’hui et qu’il a également un bon match. Toute personne qui a la tête chauve, veuillez la frotter. Le reste peut vous frotter le ventre. C’est pour la bonne chance. Fonctionne pour Zidane.

Verrons-nous des fans dans le stade pour les derniers matchs de la Liga?

Le gouvernement espagnol veut ouvrir les stades de la Liga aux supporters pour les 4 derniers jours de match, à une capacité de 25%. Florentino Perez a déjà confirmé que si les stades ouvrent, le Santiago Bernabeu ouvrira également cette saison, car le terrain est prêt.

El Partidazo de COPE a également confirmé que la Liga s’efforçait de ramener les foules dans les stades pour le week-end du 9 mai. Un maximum de 5 000 personnes sera toutefois autorisé, précise ce rapport. Cela pourrait signifier des matchs contre Séville et Villareal au Bernabeu.