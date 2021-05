Discussion ouverte: 27 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Bonne chance, Zizou

Plusieurs de ses joueurs venaient d’exprimer leur conviction qu’il resterait, mais notre entraîneur a néanmoins décidé de mettre fin à son deuxième passage au Real Madrid. Zidane avait déclaré qu’il “ rendrait les choses aussi faciles que possible ” pour le club, il a donc décidé juste après la fin de la saison. Sa deuxième manche, composée de deux saisons, lui a valu un titre de la Liga et une supercoupe espagnole. Cela montre la nature de sa réputation auprès de notre club décoré que c’était à Zidane s’il allait continuer.

La tactique et les systèmes de jeu de Zizou ont été remis en question au sein du club et des supporters, par exemple contre des équipes low-blocks et mid / low tier ou dans les derniers temps où Madrid a quitté l’UCL. Cela fait partie de la beauté d’être libre d’exprimer nos points de vue, même s’ils critiquent une légende du club. Nous pouvons argumenter et être en désaccord sans haine. Mais en regardant ses résultats dans l’ensemble, il ne fait aucun doute que l’influence de Zidane au Real Madrid a impliqué un football de la plus haute qualité.

Zidane, à sa manière effacée, semblait aimer par-dessus tout être avec ses joueurs et apprécier le football. Il y a quelque chose de rafraîchissant peu complexe dans cette joie qu’il a pour le jeu, comme il l’a exprimé dans des interviews. Il voulait que les joueurs se souviennent d’avoir cela même dans les grands matchs. Il vous rappelle de renouer avec le jeu lui-même, alors que tout semble être des alertes Twitter et des rumeurs de transfert.

L’une des caractéristiques distinctives de son style d’entraîneur a été sa façon de faire confiance aux joueurs et de faire preuve d’une profonde patience. Les joueurs seront parfois incapables d’exprimer pleinement leur qualité ou semblent avoir une forme difficile; Zizou a clairement trouvé des moyens de tirer le meilleur parti des joueurs pour les amener à un niveau supérieur. Certains diront sans aucun doute que la foi en ses joueurs de longue date était un défaut critique. Mais n’oublions pas: ce style et cette tendance ont été un facteur qui a permis au Real Madrid d’atteindre le triple tourbillon sans précédent.

Le Real Madrid, avec son histoire de remporter des titres européens avec classe et style depuis l’époque de Di Stéfano et Puskas, exerce une pression incroyable et brutale sur les joueurs. C’est notamment le cas des jeunes joueurs qui n’ont pas encore établi leur carrière, afin de leur permettre de faire face aux inévitables retours négatifs. Pour ces deux périodes de coaching, il semblait falloir quelqu’un de sa personnalité réfléchie et calme pour calmer les joueurs afin qu’ils puissent bien s’exprimer dans de telles conditions.

C’est un autre élément distinctif de l’entraînement de Zidane: sa capacité à se connecter directement – même carrément parfois – avec les joueurs. C’est sa manière de faire savoir ouvertement aux joueurs où ils en sont, pour le meilleur ou pour le pire. De loin, il semblait que cela résolvait de nombreuses questions psychologiques. Il est possible que ce cadeau découle de son temps à jouer pour le club, de son expérience personnelle à jouer pour le Real Madrid, qui a permis à Zizou de voir les relations du personnel sous cet angle.

Le bilan des succès de Zidane pour le Real Madrid a contribué de manière centrale à l’héritage et à la stature du club. C’est peut-être la plus belle reconnaissance qu’un entraîneur puisse espérer obtenir. Peut-être qu’un jour il reviendra lorsque le Real Madrid aura besoin d’une main ferme, pour laisser son influence se faire sentir et ramener ce club à la gloire.

Zinedine Zidane avec le Real Madrid: – 2x La Liga

– 2x Supercopa de España

– 3x Ligue des champions

– 2x Super Coupe

– 2x Coupe du monde des clubs Un manager pas comme les autres. pic.twitter.com/sj6BGj807U – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 27 mai 2021

Allegri est signalé par ABC Deportes comme “ IN ”

Cela semble être la seule source avec cette information, jusqu’à présent.