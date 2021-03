Discussion ouverte: 27 mars 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Qui est Enrique Riquelme?

Le Real Madrid doit avoir des élections en 2021 et Florentino Perez pourrait avoir un challenger cette fois, après avoir remporté une victoire incontestée en 2009, 2013 et 2017.

Selon Marca, Enrique Riquelme est un homme d’affaires de 32 ans né à Cox dans la Communauté valencienne et il envisage de se présenter contre Perez, maintenant ou à l’avenir.

Pour se présenter aux élections présidentielles du Real Madrid, plusieurs conditions doivent être remplies et il n’y en a que quelques-unes capables de les satisfaire. Il est nécessaire d’avoir plus de 20 ans en tant que membre du club et de garantir 15% du budget du club, qui serait actuellement de 92,5 millions d’euros.

Ces exigences ne devraient pas être un problème pour le jeune candidat qui est le fondateur et le plus grand actionnaire de Cox Energy – un développeur solaire avec des projets en Amérique latine et en Europe.

Dans une interview accordée à El Confidencial, il a déclaré: «Santiago Bernabeu est le meilleur président de l’histoire du Real Madrid. Après lui, nous avons eu de grands présidents, comme Florentino Perez qui change de jeu et a fait de grandes choses pour le Real Madrid, mais le club a besoin d’un changement. Être mondial, c’est plus que faire une tournée aux États-Unis. Je vois la possibilité d’appliquer ce que j’ai appris et de gérer un conseil hyper professionnel, non composé d’amis, afin de faire passer le club au niveau supérieur ».

Madridista de longue date, il n’a certainement pas caché sa passion pour le club sur les réseaux sociaux et a été en finale à Milan, Kiev et Cardiff. Maintenant, à propos de cette photo avec Messi, les Madridistas peuvent sûrement la laisser glisser correctement? Ou peuvent-ils?

Encore quelques rumeurs sur Mbappe, Haaland et autres nouvelles.

La première page de Marca a crié: «Mbappe et Haaland sont les cibles du Real Madrid pour la saison 21/22. Le club fera une énorme reconstruction de l’équipe cet été ». Alors que Dortmund valorise désormais Haaland à 180 millions d’euros et que le PSG va probablement l’emporter avec sa propre évaluation de Mbappe, je ne sais pas vraiment comment cela est possible, mais nous verrons.

Comme rapporté entre-temps, Vallejo veut revenir à Madrid la saison prochaine. Il ne pense pas à un autre prêt mais il pourrait lui être difficile de trouver une place. Il est l’un des 7 joueurs en prêt pour lesquels le Real Madrid doit imaginer un avenir.

Lucas Vazquez ne s’entraîne toujours pas avec l’équipe pour la 3e journée consécutive, c’est donc une bonne nouvelle de voir Dani Carvajal revenir sur le ballon.

