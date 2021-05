Discussion ouverte: 28 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Qui sera le nouveau patron du Real Madrid?

Le favori pour le poste de jeudi matin était Massimiliano Allegri, mais il s’est plutôt rendu à la Juve où ils lui ont offert un contrat de quatre ans au lieu des deux du Real Madrid. Ils lui paieront 9 millions d’euros pendant quatre ans.

Les deux favoris qui arrivent alors en tête de liste sont l’entraîneur de Castilla Raúl Gonzalez et l’entraîneur italien Antonio Conte. Raul n’a aucune expérience d’entraîneur de football de haut niveau et il faut se demander si le conseil d’administration du Real Madrid dépasserait cette taille de risque. Conte vient de remporter le Scudetto avec l’Inter Milan et est curieusement devenu disponible. Pourquoi l’Inter l’a-t-il laissé partir? Via ESPN:

Le journal italien La Gazzetta dello Sport a suggéré que cette décision était en partie due à la nécessité pour le club de réduire les coûts de fonctionnement au milieu de la pandémie de coronavirus. Le journal a affirmé que l’Inter voulait réduire les coûts salariaux de 15 à 20% et que des départs de joueurs seraient nécessaires, Conte ne souhaitant pas travailler avec un projet «réduit».

Ce sont en effet une période financière difficile pour de nombreuses équipes prises au piège de la pandémie de coronavirus. Le PSG et Tottenham se pencheraient également sur Conte. Josep Pedrerol d’ElChiringuitotv rapporte que Conte était enthousiasmé par l’intérêt de Madrid, mais faites de cela ce que vous voulez. Gianluigi Longari de Sportitalia TV rapporte que le Real Madrid est en tête pour signer Conte.

Si Madrid est vendu sur Conte, cela aide leur cas que son contrat Inter comprenne une clause de non-train en Italie:

L’Argentin Mauricio Pochettino est également apparu récemment comme une possibilité à la suite d’une retombée avec le directeur sportif du PSG Leonardo (quel choc, non?).

Il a été dit dans le passé que Pochettino avait le soutien de membres du conseil d’administration du Real Madrid.

Rapport: l’UEFA prévoit de changer le format de l’UCL

Il faut compter que de nombreuses équipes s’opposeront fermement à ce qu’une demi-finale soit retirée de leurs stades d’origine.