Discussion ouverte: 29 mars 2021

Mise à jour de David Alaba.

Fabroizio Romano a rapporté que le pré-contrat est presque prêt et que le joueur gagnera 12 M € / saison jusqu’en 2025. Il a déclaré que «jusqu’à ce qu’il soit signé, tout est ouvert comme toujours avec les agents libres. De nombreux clubs tentent de convaincre Alaba ces dernières semaines, mais le Real est toujours en tête de la course ».

Sondage: Mbappe ou Haaland?

Même si Marca semble être convaincue que Los Blancos essaiera de signer les deux joueurs, nous ne sommes pas si sûrs. Compte tenu de l’environnement financier actuel entourant le sport, il pourrait même être difficile d’en signer un. Cependant, si le club a les fonds nécessaires pour faire au moins une signature, laquelle préférez-vous?

Si le Real Madrid ne pouvait en signer qu'un seul, lequel préféreriez-vous qu'il signe? 61% Mbappe (8 voix) 38% Haaland (5 voix) 13 votes au total

Thomas Meunier a désactivé les commentaires sur les médias sociaux.

Le défenseur du Borussia Dortmund Thomas Meunier a été contraint de désactiver les commentaires sur ses comptes de réseaux sociaux après avoir été blâmé pour l’enfer des blessures d’Eden Hazard. Hazard est encore une fois mis à l’écart avec une blessure et on lui a dit qu’il pourrait « ne plus jamais jouer au football » s’il voulait une troisième opération à la cheville.

À l’époque, Meunier s’excusait incroyablement, disant à La Dernière Heure: «Je suis honnêtement triste. J’ai essayé de le contacter directement après le match, mais je n’ai pas pu le joindre.

«A part ça, j’ai vu deux ou trois de ses coéquipiers qui ont dit qu’il avait pris un coup dur. Je croise les doigts que ce n’est pas trop mal. S’il y a un joueur que je ne veux vraiment pas blesser, c’est Eden.

La star de Dortmund, cependant, a maintenant répondu de manière moqueuse à de telles affirmations. Il a été interrogé sur le récent problème de blessure qui empêchait Hazard d’entrer, et a répondu ironiquement: «Oui, c’est tout, je suis allé m’entraîner avec Madrid la semaine dernière et j’ai encore réussi un excellent tacle sur Hazard.

