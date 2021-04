Discussion ouverte: 30 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Un autre rebondissement en Liga.

Quelque chose de miraculeux s’est produit en Espagne la nuit dernière. Little Granada est entré dans le Camp Nou manquant jusqu’à six joueurs de la première équipe et a gagné. Pour la toute première fois!!! Lors de leurs 24 voyages précédents, ils n’ont même pas réussi à faire match nul dans aucune de ces rencontres. L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a également réussi à se faire expulser. Ce résultat change une fois de plus le paysage de la course au titre de la Liga et donne un coup de pouce à l’Atletico Madrid, au Real Madrid et à Séville.

Que signifie le résultat au Camp Nou pour le match contre Osasuna?

Marca avait précédemment rapporté que Zidane avait prévu de faire reposer Modric et Kroos et peut-être même Benzema pour le match contre Osasuna. Avec la victoire de Grenade contre le Barça, Zidane repense-t-il sa stratégie pour ce match à gagner ce week-end. Les deux milieux de terrain étant déjà surchargés, c’est une décision difficile et dépend essentiellement de la compétition que le Real Madrid donne la priorité. Cela nous amène à notre question de sondage:

Sondage

Zidane devrait-il risquer Modric ou Kroos ou les deux contre Osasuna? 0% Non (0 votes) 0% Oui (0 votes) 0% Autres suggestions (veuillez préciser dans les commentaires) (0 votes) 0 votes au total Voter maintenant

Mises à jour du joueur !!!

Une bonne nouvelle est que le capitaine Sergio Ramos est de retour à l’entraînement avec l’équipe et pourrait être disponible pour le match ce week-end. Cependant, Mendy est exclu contre Osasuna, mais il devrait être de retour pour Chelsea. Le statut de Fede Valverde est en suspens en ce moment alors qu’il attend de tester négatif de Covid-19.

Pas de fans après tout pour la fin de la Liga.

Comme le rapporte El Larguero, le ministère espagnol de la Santé a stoppé la proposition du gouvernement et reporté le retour des supporters dans la Liga. On craint que la situation devienne incontrôlable avec tout ce qui est en jeu dans les derniers jours. Je ne peux pas vraiment blâmer le ministère de la Santé d’avoir adopté cette position.

