Discussion ouverte: 31 mars 2021

Courtois investit dans le football féminin.

Selon Marca, le gardien belge a acheté une équipe à Logroño avec ses partenaires.

Mises à jour sur la blessure de Kroos.

AS a déclaré que Tony Kroos est un doute pour le prochain match, contre Eibar, mais le club s’attend à ce qu’il soit disponible lors du match contre Liverpool mardi.

Départ possible de Zidane.

La couverture d’AS concerne le départ possible de Zidane. Deux équipes font pression sur son départ: l’équipe de France et la Juventus. Joachim Löw et Raul sont les deux candidats possibles pour succéder au Français. Le journal a déclaré: «L’Allemand représente la révolution et l’espagnol, la continuité». Cependant, le club fait confiance à Zidane et sa continuité est assurée.