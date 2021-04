Discussion ouverte: 5 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

La course au titre de la Liga a de nouveau été largement ouverte à la suite de la défaite de l’Atletico face à Séville dimanche dernier. Une victoire lors de notre prochain match nous placera au sommet de la ligue. L’Atletico a survécu à son effondrement annuel de février, mais a déjà commencé le mois d’avril du mauvais pied.

Je n’ai jamais été croyant auparavant et je l’ai toujours pris comme une blague. Mais il semble qu’à chaque fois que Zidane a recours à l’activation de sa carte piège «Chaque match est un dernier», surtout après quelques mois de résultats tièdes de l’équipe, des choses étranges commencent à arriver aux autres équipes. Soit ils commencent à subir des blessures aléatoires, soit ils commencent à perdre des matchs qu’ils devraient gagner. Pendant ce temps, dans notre équipe, Benzema se transforme soudainement en Cristiano aux cheveux de nouilles et commence facilement à marquer les gagnants du jeu, Vinicius commence à ressembler au premier Henry, Modric et Kroos commencent à jouer comme si nous étions toujours sur la séquence de 22 victoires consécutives avec Ancelotti et ce n’est pas le cas. Peu importe que ce soit Barca, Marca ou quoi que ce soit d’autre qui rime avec Barca, nous rentrons à la maison avec 3 points. Et Casemiro commence à ressembler à Yaya Touré avec un soupçon de Busquets et finalement, Lucas Vazquez redevient soudainement le joueur le plus précieux du monde, en termes de RW ou RB pour nous. Battre Rodrygo, Asensio, etc. Je n’aime pas la souffrance pour les points, mais c’est cette partie de la saison où Zidane gagne vraiment son argent.

Par ailleurs, Arsenal continue de certifier sa place en tant qu’équipe non pertinente dans le PL avec une défaite retentissante 3-0 contre nos adversaires en quart de finale du CL, Liverpool. Malheureusement, nous ne pouvons plus faire de 4e blagues à leur sujet car ils sont maintenant dans une situation pire. Cela ne semble pas bon pour le développement d’Odegaard et des ceballos, car toute l’équipe continue d’être en mauvaise forme sauf Ode. Arsenal a un match important de la Ligue Europa à venir contre la puissance du football mondial, le Slavia Praha, ce jeudi. Quel que soit le déroulement de la saison de la Ligue Europa d’Arsenal, Odegaard et ceballos seront de retour avec nous après cette saison et notre club devra prendre des décisions importantes concernant les deux.

Kiyan a couvert 10 observations concernant notre tactique et Odegaard, notre équipe Femenino a écrasé Longrono 4-0 avec 4 buteurs différents. Voici un aperçu statistique de la belle saison individuelle de Tibo Courtios. Gareth Bale est entré à la 88e minute pour les Spurs contre New Castle, grâce à un doublé précoce de Harry Kane, le match s’est terminé sur un match nul. Les Spurs jouent ensuite à Man Utd. Nous verrons s’il commence pour eux ou s’ils se souviennent de ses commentaires précédents sur leur utilisation pour les Euros.