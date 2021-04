Discussion ouverte: 6 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Les gars, alors que je continue à rester avec vous pendant la semaine. Aujourd’hui, c’est le calme avant la tempête. Dites vos prières et reposez-vous tranquillement car demain, nous livrerons la première de nombreuses batailles cruciales. Nous faisons face à une équipe de Liverpool dont les flammes de gloire s’éteignent lentement. Mais ils sont toujours dangereux.

Mbappe nous donne un aperçu de ses préparatifs mentaux sur le site de l’UEFA. Il a déclaré:

«Chaque fois que je vais sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j’ai joué sur des terrains où il y avait Messi et Cristiano Ronaldo. Ce sont de meilleurs joueurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi. Mais, dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur parce que de cette façon, vous ne vous donnez pas de limites et vous essayez de donner le meilleur de vous-même.

Si vous voulez être le meilleur, vous devez penser comme le meilleur. Il n’est certainement pas mentalement faible. Un trait de départ.

MINO RIOLA:

L’agent de Haaland continue de magasiner son client alors que les rumeurs d’un éventuel départ de BVB cet été commencent à se réchauffer. Alors que le BVB semble ne pas se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine s’il continue à rester 5e (à 7 points de la 4e place de Francfort) en Bundesliga. Un joueur avec les capacités de Haaland ne cherchera peut-être pas à jouer en Ligue Europa la saison prochaine.

Zidane félicite Liverpool pour être une équipe solide dans son ensemble. Nacho, avec le sang d’un capitaine du Real Madrid, déclare que l’équipe est prête à accompagner Zidane comme bon lui semble.