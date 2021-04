Discussion ouverte: 8 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le Bayern a perdu, Porto a perdu. Je ne sais pas pour vous, mais hier a été une bonne journée pour moi. Je ne supporte pas le football terne de Porto. Un grand merci à Chelsea pour son propre 2-0. Mbappe aurait pu avoir un hattrick contre le Bayern, mais Neuer avait d’autres plans. Chaque fois que je regarde Neymar jouer pour le PSG, je comprends pourquoi il a quitté le côté obscur. Rien à voir avec l’argent. Il veut simplement diriger, contrôler et être celui qui donne la passe finale à chaque jeu. Pas quelque chose qu’il pourrait faire au Barca avec Messi faisant de même. Au PSG, il a passé le temps de sa vie au centre de chaque jeu.

C’est une grosse semaine pour Militao et Nacho en l’absence de Ramos (blessure) et Varane (Covid). Toujours pas de mot encore sur Ramos signant une prolongation avec nous. Et avec des nouvelles de l’agitation de Varane / départ du brassage. La saison prochaine pourrait être très différente à l’arrière.

Les gars, l’air est calme, notre destin dans notre paume. Le sentiment est de scrupule, Ramos a besoin d’un baume de guérison. Les vents chantent, les cloches sonnent. Quel est ce sentiment? un tourbillon inquiétant. Les choses pourraient bien se passer, mais qui sait demain pour le dire? Les morts ne racontent aucune histoire, Gareth ne pense qu’au Pays de Galles. L’heure approche à grands pas, l’angoisse aime empiéter. Encore deux jours avant de monter à bord du bus. Dieu soit avec nous.

Coutinho et Fati pourraient tous deux être absents pour le reste de la saison en raison de plusieurs mauvaises chirurgies. Pas bon pour Fati car cela pourrait sérieusement entraver ou mettre fin à sa carrière si les choses continuent comme ça.

Chez MM, nous continuons à soutenir Misa, notre gardienne Fememnino, après avoir fait l’objet d’abus misogynes injustifiés à cause d’un tweet qu’elle a publié. Lahoz a été nommé arbitre du prochain clasico. Vinicius continue de montrer sa forte mentalité en parlant d’ignorer les critiques extérieures.