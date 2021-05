Discussion ouverte: 8 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Dernière séance d’entraînement avant Séville.

Vinicius Junior s’est entraîné normalement hier et il est disponible pour le match. Voici un clip vidéo de la session de formation.

C’est le jour du match!

Avec le match nul entre Barcelone et l’Atletico, Los Blancos ne dépend que d’eux-mêmes pour décrocher un autre titre en Liga. Il s’agit de 4 finales, à partir d’aujourd’hui contre Séville.

Ramos et Mendy sont de nouveau sortis. De plus, comme Ramos est blessé et que son renouvellement n’a pas encore été signé, le match contre Chelsea aurait peut-être été son dernier à utiliser le maillot du Real Madrid.

Bale reviendra-t-il au Real Madrid?

Selon AS, Bale pourrait jouer pour le Real Madrid la saison prochaine. Sa famille vit toujours à Madrid et Tottentam n’a pas de clause de prolongation de son prêt.

Plus de rumeurs sur Haaland.

Selon Marca, Haaland coûtera 180 millions d’euros, une redevance que le Real Madrid ne paiera en aucun cas.