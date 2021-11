Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il n’y avait aucune substance à parler du combat pour le titre 2021 influençant les niveaux de pression.

Le Grand Prix du Mexique marque la 18e manche sur 22 du calendrier de Formule 1, et il ne pourrait pas être beaucoup plus serré dans la bataille pour le championnat des pilotes.

Max Verstappen de Red Bull est en tête avec 287,5 points, 12 points d’avance sur son rival Lewis Hamilton, et le thème de la façon dont ces pilotes gèrent la pression a flotté tout au long de la saison.

Mais Wolff dit que quiconque n’aurait pas la mentalité de performer sous pression n’atteindrait pas la Formule 1.

« Toute la discussion sur la pression est faite de taureaux ** t », est-il cité par The Race.

«Vous montez dans la voiture, vous l’avez fait toute votre vie, vous vous débrouillez aussi bien que possible, parfois vous faites des erreurs, parfois non. Et c’est la même chose avec l’équipe.

« Il suffit d’avoir une bonne voiture et de prendre soin de soi, d’être au bon endroit.

« Je crois en la performance automobile et je crois en la performance humaine. Et si vous n’êtes pas mentalement capable de performer au sommet de la course, vous n’auriez pas fait partie de la Formule 1. Et vous n’auriez pas gagné de courses.

« Nous parlons de deux pilotes au talent exceptionnel.

« L’un est septuple champion du monde, le seul dans le club des 100 victoires en Grand Prix, le détenteur du plus grand nombre de pole positions de tous les temps. Et il n’a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne.

« Il se bat contre un jeune pilote en devenir qui est dans une bonne voiture. Et c’est le combat qu’il est, simplement dit.

Wolff a ensuite pointé du doigt les médias, qui, selon lui, ont « fait exploser » les moments dramatiques de cette bataille pour le titre des pilotes, faisant notamment référence à des citations de lui qui, selon lui, ont été rapportées de manière incorrecte.

Le patron de Mercedes aurait déclaré que le titre serait décidé par un accident, comparable à Ayrton Senna et Alain Prost, mais en réalité, il a dit que cela pourrait éventuellement se produire lors de la dernière course à Abu Dhabi, pas que cela se produirait.

« On m’a dit que cela finirait par un accident », a déclaré Wolff.

« Je n’ai jamais dit cela. J’ai dit que si c’était pour tomber dans la dernière course et qu’il s’agissait de défendre votre position ou non, je pourrais voir ces gars se battre les uns contre les autres, et si cela pouvait se terminer par un accident, je pense que cela pourrait se terminer par un accident.

« Mais je n’ai pas dit que ça finirait par un accident. Ces choses sont hors de contrôle et hors de leur contexte parfois.

« Mais n’est-ce pas génial pour la Formule 1 ? C’est la course.

Wolff a cependant été impliqué dans des batailles verbales avec son homologue Red Bull Christian Horner.

Wolff qualifierait Horner de « protagoniste dans une pantomime », alors Horner a répondu en disant que cela ferait de Wolff la « dame de la pantomime ».

Cependant, Wolff déclarant qu’il ne « savait même pas ce que cela signifie », il a également tenté de verser de l’eau froide sur ce discours, ajoutant qu’il « avait juste dit qu’il était comme un acteur ».

« Mais je respecte beaucoup son travail en tant que manager d’équipe et il ajoute au spectacle », a conclu Wolff.