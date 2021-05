Discussion sur la santé mentale des hommes du Rhône – WWD

Rhône fait sa part pour engager une conversation autour des hommes et de la santé mentale.

Le 1er juin, la marque de vêtements pour hommes s’associera au magazine Men’s Health pour lancer (Men)tal Healthy, une nouvelle campagne et collaboration visant à mettre en lumière le sujet.

Au cours du mois, les deux mèneront une campagne sur les réseaux sociaux demandant aux hommes de partager leurs parcours de santé mentale sur Instagram. Par ailleurs, Rhône a créé un T-shirt en édition limitée dont les ventes bénéficieront à Mental Health America, une organisation à but non lucratif dédiée à la maladie mentale.

Selon les données de Mental Health America, moins d’un quart des personnes participant à son programme de dépistage – une enquête pour aider à indiquer si une personne présente des symptômes d’un problème de santé mentale – sont des hommes. En outre, plus de 70 pour cent des hommes qui ont répondu à l’enquête ont obtenu un score modéré ou grave pour un problème de santé mentale et plus de 60 pour cent d’entre eux n’ont jamais reçu de traitement ou de soutien.

Le t-shirt Men’s Health x Rhone (Men)tal Healthy, fabriqué par Active Apparel Group, qui a fait don du tissu, de la couture et de l’impression de l’article, présente le logo de la campagne sur le devant. Il coûtera 38 $ et est disponible sur le site Internet du Rhône en deux couleurs différentes. Tous les bénéfices nets de la vente du t-shirt iront à Mental Health America.

« En tant que marque qui s’engage à aider à éliminer le stéréotype de la santé mentale des hommes, et en tant que personne qui a eu des expériences personnelles avec la santé mentale, nous sommes fiers de faire équipe avec Men’s Health, Mental Health America et Active Apparel Group sur cette campagne pour encourager un dialogue ouvert autour de la question », a déclaré Kyle McClure, cofondateur et chef de produit de Rhône. « Toute manière dont nous pouvons utiliser notre plate-forme en tant qu’entreprise pour démontrer la force nécessaire pour faire face aux problèmes de santé mentale est une cause pour laquelle je suis prêt à tout faire. »

“La santé mentale est un pilier de contenu de plus en plus important pour nous, et nous espérons qu’il deviendra aussi synonyme de l’idée de” santé “que l’ont été historiquement la forme physique et la nutrition”, a déclaré Richard Dorment, rédacteur en chef de Men’s Health. « Rhône a été un partenaire incroyable pour aider à faire de cela une réalité. Ensemble, notre objectif commun est de déstigmatiser le bien-être mental.

En plus de la campagne, Rhône et Men’s Health travaillent avec Evryman, un groupe de soutien en ligne pour hommes, pour organiser virtuellement un sommet gratuit sur le bien-être des hommes le 3 juin qui comportera une table ronde sur les problèmes de santé mentale. Parmi les participants au programme de quatre heures se trouvent Joe Hawley, ancien joueur de ligne de la NFL et fondateur du Hart Collective; Brian MacKenzie, président de la Health and Human Performance Foundation; Dr Myles Spar, directeur médical national de Vault Health, Owen Marcus et Lukas Krump, cofondateurs d’Evryman, et d’autres.

« Trop souvent, les hommes évitent de parler de santé mentale lorsqu’ils ont des difficultés. Nous sommes ravis que Rhône ait décidé de s’associer à nous et se soit engagé à normaliser ces conversations », a déclaré Paul Gionfriddo, président et chef de la direction de Mental Health America. “Men’s Health et Rhône encouragent les hommes à parler ouvertement de leur état de santé et cela contribuera grandement à l’objectif commun d’améliorer la santé mentale pour tous.”