Discussion sur le leadership: laissez-la diriger

Portrait de Kalavathi GV

Par Kalavathi GV

On m’a appris que la voie du progrès n’était ni rapide ni facile. Madame Marie Curie, la première femme lauréate du prix Nobel

Au cours de mon cours d’ingénieur, j’étais l’une des sept femmes dans le lot de l’informatique et le nombre de femmes s’inscrivant à de tels cours était très faible. Il ne fait aucun doute que le nombre de femmes travaillant dans les STEM a augmenté au fil des décennies, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour obtenir des chiffres satisfaisants. Pour encourager davantage de talents à entrer dans le pipeline STEM, l’augmentation des inscriptions dans l’éducation formelle est une étape cruciale. Il est tout aussi important de doter les filles et les femmes des compétences pertinentes et de créer un environnement propice à leur croissance.

Bien que le nombre de femmes qui fréquentent des établissements d’enseignement ait doublé au cours des cinq dernières années, il y a eu une baisse de leur participation continue au marché du travail, en particulier dans les postes de haute direction. Selon Zinnov-Intel India Gender Diversity Benchmark, il n’y a que 11% de femmes dirigeantes de haut niveau dans l’écosystème. Sur 30% des femmes qui commencent le travail au niveau d’entrée, seulement 7% atteignent le niveau de haute direction dans des postes technologiques.

Dans une très grande majorité, la recherche montre que le manque de femmes dans des rôles de leadership a des conséquences à long terme dans tous les secteurs et a un impact négatif sur les résultats commerciaux, les cultures de travail et les niveaux d’innovation requis pour une meilleure performance financière. Par conséquent, il est important de comprendre ce qui empêche les femmes d’exercer des rôles de leadership et comment changer cette perception.

Au cours de mes nombreuses conversations avec des collègues, j’ai vu des femmes sous-estimer leurs capacités et leurs compétences. Ils hésitent à assumer des rôles, même à un niveau de préparation de 80%. Tout en occupant un poste de direction ou en assumant un rôle technique, beaucoup craignent de ne pas être en mesure de parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En tant que personne qui s’efforce elle-même d’exceller à la fois sur le lieu de travail et à la maison, j’ai eu ma juste part de rétrospective. J’ai réalisé que nous avons en effet beaucoup de croyances autolimitantes, qui nous empêchent de «montrer» la voie.

Mais la recherche montre que les femmes leaders peuvent avoir un impact énorme sur l’organisation et les gens. Selon une étude menée par Korn Ferry, les femmes dirigeantes sont mieux notées dans 17 des 21 compétences essentielles en leadership, y compris les compétences opérationnelles et interpersonnelles, le courage et la motivation – des compétences qui permettent aux femmes de se connecter avec les clients, d’engager les employés et de développer des talents. Les femmes occupant des postes de direction peuvent former la prochaine génération de leaders et donc des modèles. Avec un quotient émotionnel élevé, les femmes peuvent jouer un rôle clé pour aider les autres à atteindre leurs objectifs, promouvoir le travail d’équipe et investir du temps dans la formation, le mentorat et le développement personnel.

La bonne nouvelle est que la plupart des organisations comprennent aujourd’hui la valeur d’équipes diversifiées et prennent des mesures pour résoudre certains des problèmes. Aujourd’hui, les organisations, grandes et petites, s’efforcent de fournir des systèmes de soutien, de bonnes structures d’accueil pour les enfants, des horaires de travail flexibles, du mentorat et de la formation pour combler les lacunes dans les connaissances, etc. Les programmes encourageant les femmes à rejoindre le marché du travail après la pause ont lentement un impact.

Bien que beaucoup aient manqué les conseils et le soutien appropriés dans l’industrie, nous devons nous assurer que les générations futures ont accès à des opportunités de développement, à des politiques flexibles et à des groupes de ressources pour aider à nourrir le bassin de talents. La pandémie a mis au premier plan le concept d’un modèle de travail hybride, ce qui a changé la donne. J’espère que cela nous aidera à progresser plus rapidement vers la réalisation de la parité entre les sexes.

Les femmes ont parcouru un long chemin et les progrès sont la preuve de ce que nous sommes capables d’accomplir. Les femmes d’aujourd’hui ont le pouvoir de transformer le pipeline de talents du futur, il est crucial que nous «dirigions». Un leadership inspirant peut influencer, aider les autres à rêver davantage et à devenir plus.

L’écrivain est chef – Philips Innovation Campus, Bengaluru

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.