Le concept de « psychose de masse », une force méconnue qui influence l’humanité dans ses heures les plus sombres, a gagné du terrain sur les réseaux sociaux. Cela pourrait fournir un mécanisme utile pour expliquer comment tant de personnes pourraient être dupées par une fausse pandémie, mais risque-t-elle de laisser certains piliers narratifs et fanatiques se tirer d’affaire ?

Dans The Daily Wrap Up de The Last American Vagabond, Ryan Cristián couvre la récente exposition publique de Mass Formation Psychosis. Il dit que la tentative des médias de requalifier cette question d’«extrême droite» «réveille les gens à l’illusion du paradigme des deux partis». Il ajoute que la formation de masse est une » grande partie » sinon la » totalité » du phénomène covid, mais ajoute la mise en garde qu’il y a » beaucoup d’autres facteurs impliqués « .

Cristián continue à étayer et à actualiser des faits importants et des intrigues dans le récit en décomposition rapide de Covid – des informations vitales à garder au premier plan de nos esprits alors que le sauvetage de visage, les retouches et le blanchiment à la chaux s’accélèrent.

Le terme « formation de masse » vient des travaux du professeur Mattias Desmet, psychanalyste de l’Université de Gand, dont les théories sur la formation de masse, ou formation de masse psychotique, ont été récemment exposées par le Dr Robert Malone sur l’expérience Joe Rogan.

Le podcast Joe Rogan, qui a été diffusé le 1er janvier et a depuis été supprimé de Youtube et Twitter, mettait en vedette le Dr Malone parlant de sa récente interdiction de Twitter en raison de sa position sur la vaccination contre le covid. L’approbation par le Dr Malone des idées du professeur Desmet a reçu plusieurs millions de vues avant que le podcast ne soit supprimé, et a provoqué la tendance #MassPychosis sur Twitter.

Et voici une interview très intéressante d’août 2021 entre le Pr Mattias Desmet et le Dr Reiner Fuellmich :

Au cœur de la « formation de masse », explique le professeur Mattias, se trouvent de nombreux facteurs contributifs, notamment un manque de « création de sens » dans nos vies et un excès « d’anxiété flottante » au sein de la société. Cela peut aboutir à une sorte d’hypnose de groupe au sein des groupes sociaux, qui peut être vue sous sa forme la plus extrême dans les régimes autoritaires historiques.

Pour ceux qui connaissent Jung, cela pourrait être lié à plusieurs de ses idées. Par exemple, son concept de « l’Ombre » : l’Ombre personnelle (le côté sombre caché d’un individu) et l’Ombre collective (le côté sombre caché de la société) et la nécessité de comprendre les deux pour être des personnes saines et équilibrées/ sociétés, ou risquer de tomber sous le coup de l’influence négative de l’ombre non reconnue.

Chacun porte une ombre, et moins elle s’incarne dans la vie consciente de l’individu, plus elle est noire et dense. À tous égards, cela forme un accroc inconscient, contrecarrant nos intentions les plus bien intentionnées.

Une discussion ouverte sur la psychose de formation de masse pourrait-elle ouvrir la voie à une prise de conscience de notre « ombre » personnelle et collective ?

Pourrait-il offrir une descente gracieuse aux fervents adeptes du culte de la covid et accélérer la sortie de ce gâchis de contrevérités fondées sur des contrevérités fondées sur des mythes fondés sur des mensonges ? Cela nous permettra-t-il de mettre le jugement de côté et de forger une nouvelle voie basée sur la connaissance de soi, la transparence, le dévouement à la vérité, aux faits et à la science actuelle ?

Ou peut-être, alors que le récit de covid se débat sensiblement, nous devrions faire attention aux alt à tendance rapide. récits à venir?

