L’Indonésie est le dernier pays à espérer figurer dans le calendrier de la Formule 1 dans les prochaines années.

L’Asie a traversé une période incertaine en organisant des courses de F1 au cours des dernières saisons, la Malaisie et la Corée étant toutes deux sorties du calendrier.

De plus, un Grand Prix du Vietnam était prévu pour 2020 mais n’a pas eu lieu en raison de la pandémie, tandis que la Chine, le Japon et Singapour ont tous vu leurs courses annulées en 2020 et 2021.

Un nouveau site espère être intégré dans le cadre d’un swing asiatique à l’avenir, à savoir le Mandalika International Street Circuit, qui s’est vu octroyer une manche de MotoGP en 2022.

Les responsables ont également été en pourparlers avec la Formule 1 au sujet d’une piste qui fait partie d’une nouvelle entreprise touristique sur l’île de Lombok, près de Bali, utilisant des rues ouvertes au public pendant une grande partie de l’année.

Ricky Baheramsjah, PDG de la Mandalika Grand Prix Association, a déclaré qu’étant donné que la norme FIM Grade A est requise pour le MotoGP, le circuit a été conçu pour également se qualifier pour le Grade 1 de la FIA – et donc convenir à la F1.

“Notre circuit peut être classé FIA A, ce qui pourrait accueillir la F1, et nous avons eu des discussions avec la F1 à Lombok”, a déclaré Baheramsjah, cité par Pitpass.

« Ils n’aiment pas les bacs à gravier dont nous avons besoin pour le MotoGP, mais c’est un problème mineur car sous le gravier il n’y a que de l’asphalte, donc il peut être déplacé.

« Nous aurons peut-être besoin de quelques installations supplémentaires, de plus d’hôtels cinq étoiles, car le MotoGP est un marché très large – des personnes en scooter et des personnes en Bentley. Le prix des billets est également relativement plus abordable pour le MotoGP que pour la F1.

« Une destination comme Lombok serait un défi pour la F1, mais une fois que Mandalika est un peu plus développée, il y a une opportunité fantastique pour la F1 si elle veut l’explorer. Pour l’instant, nous sommes pleinement concentrés sur les courses que nous avons programmées. »

Les travaux de construction du circuit ont commencé en 2019 et il devrait être prêt à organiser un test MotoGP, peut-être en octobre de cette année.