Discuter du blocage des électeurs Bitcoin avec Amanda Cavaleri ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgyOTQwMTM1Nzc0NDk2MDk2/bitcoin-voting-block-amanda-cavaleri.png

Amanda Cavaleri explique comment le bloc d’électeurs Bitcoin est l’une des plus grandes puissances à enjeu unique de la politique américaine.

Regardez cet épisode sur YouTube

Écoutez cet épisode :

De nombreux passionnés de Bitcoin ont tendance à adopter une perspective nettement libertaire. Beaucoup sont fiers de contourner le gouvernement et savourent la capacité de Bitcoin à se retirer complètement.

Malheureusement pour les Bitcoiners qui ne souhaitent pas participer à la politique, la semaine dernière, une version proposée d’un projet de loi sur les infrastructures aux États-Unis a introduit une crise existentielle pour Bitcoin et l’écosystème plus général des crypto-monnaies. Le projet de loi bipartite sur les infrastructures, qui fait partie intégrante de la première année de mandat de l’administration Biden, a vu quelques pages de dernière minute ajoutées qui visaient 38 milliards de dollars de recettes fiscales en redéfinissant les «courtiers» au sein de l’écosystème de la crypto-monnaie.

Le libellé de l’ajout de la proposition était très large et peu clair, de nombreux experts juridiques ont interprété que le langage aurait pu ajouter des exigences de déclaration onéreuses pour tous les participants à l’écosystème de la valeur numérique.

Amanda Cavaleri, Bitcoiner et COO de Pearl Snap Capital dans le Wyoming, s’est entretenue avec l’hôte de “Bitcoin Magazine Podcast” Christian Keroles pour discuter de la façon dont les Bitcoiners peuvent travailler ensemble pour s’assurer que Washington respecte Bitcoin et l’innovation financière qu’il apporte aux États-Unis. Selon Cavaleri, la cohorte Bitcoin est plus importante que l’AARP et pourrait bientôt générer plus de richesse que l’AARP. Le bloc de vote Bitcoin a le potentiel de devenir le bloc de vote à problème unique le plus puissant et le plus influent du pays et tout ce que nous devons faire est de nous organiser. Cavaleri estime que Bitcoin est le fondement de la vie privée et de la propriété dans l’avenir numérique et que nous devons nous lever aujourd’hui pour le défendre.

Cavaleri a récemment co-écrit un excellent article dans Bitcoin Magazine exhortant et éduquant les Bitcoiners sur la façon de communiquer efficacement et de défendre auprès des législateurs les avantages de Bitcoin.

Lien source