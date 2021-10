Discutera de la question BSF avec Amit Shah ; Le centre tente de déstabiliser les États non gouvernés par le BJP : Sharad Pawar

Sharad Pawar a également déclaré qu’il ferait appel au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, pour discuter de l’extension de la compétence opérationnelle du BSF.

Le chef du Parti du Congrès nationaliste et ancien ministre de l’Union, Sharad Pawar, a affirmé aujourd’hui que le gouvernement central tentait de déstabiliser les États non gouvernés par le BJP et a affirmé que des agences centrales comme la CBI et la NCB étaient utilisées à mauvais escient. Pawar a également respiré la confiance que le gouvernement de Maha Vikas Aghadi terminera son mandat de cinq ans. Il a également déclaré qu’il demanderait au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, de discuter de l’extension de la compétence opérationnelle du BSF.

Sharad Pawar est le dernier chef de l’opposition à rejoindre le dossier BSF. Rappelons que le ministère de l’Intérieur avait récemment habilité le BSF à effectuer des raids et des arrestations jusqu’à 50 km de la frontière internationale à Assa, au Bengale occidental, au Tripura et au Pendjab. Les dirigeants de l’opposition avaient critiqué cette décision, alléguant une ingérence dans la juridiction du gouvernement de l’État.

«Les agences d’enquête comme CBI, ED, IT, NCB sont mal utilisées par le gouvernement central. Le centre tente de déstabiliser les États non gouvernés par le BJP. Le gouvernement du Maharashtra achèvera son mandat de cinq ans et reprendra le pouvoir », a déclaré Pawar aujourd’hui à Pune.

La déclaration de Pawar est intervenue un jour après que le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a affirmé que son État et Shiv Sena étaient ciblés simplement parce qu’ils avaient rompu leur alliance avec le BJP. S’adressant aux gens hier, Thackeray a déclaré que Shiv Sena était bon quand il a suivi le BJP. Il a demandé au Centre de l’attaquer de front et de ne pas utiliser la Direction de l’exécution. Il a ajouté que le gouvernement MVA terminerait ses deux années le mois prochain malgré plusieurs tentatives pour le renverser et a ensuite défié le BJP de renverser son gouvernement.

Thackeray a également critiqué le Bureau de contrôle des stupéfiants en disant que l’agence ne s’intéressait qu’à attraper des célébrités et à faire cliquer sur les photos.

Les allégations de Pawar et Thackeray interviennent après que le BCN a arrêté le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, et sept autres personnes le 2 octobre lors d’un raid sur un bateau de croisière au large de la côte de Mumbai.

