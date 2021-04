«Diseñando tu amor» sur Univision: date et heure de la première

Univision Tout ce que vous devez savoir sur la première de “Diseñando tu amor” sur Univision.

Univision présente aujourd’hui «Diseñando tu amor», un mélodrame mettant en vedette Gala Montes et Juan Diego Covarrubias. La telenovela sera diffusée sur le réseau de télévision à partir d’aujourd’hui, lundi 26 avril, à 20 h 00, heure de l’Est.

«Diseñando tu amor» se concentre sur la vie de deux sœurs, Valentina (Gala Montes) qui a un sens de l’entrepreneuriat inné et cherche à faire carrière dans le monde de la mode, et Nora (Ale Müller) qui utilise sa beauté pour obtenir, de façon simple, tout ce qui est proposé. L’histoire, destinée à divertir toute la famille, se concentre sur les hauts et les bas de ces deux sœurs, leurs romances, leur confrontation avec la mort et leurs relations familiales.

La distribution stellaire de la nouvelle production dramatique d’Univision comprend de grandes personnalités d’acteurs telles que Sergio Goyri, Norma Herrera, Adrián Di Monte, Chris Pascal, Ana Belena, Osvaldo de León, Martha Julia, Armando Araiza, José Elías Moreno, María Sorté, Mariluz Bermúdez, Daniela Álvarez, Isabela Vázquez et Bibelot Mansur.

Concevoir votre amour | Bande-annonce officielle | Grande première le 26 avril 8p / 7c par Univision Designing Your Love | Bande-annonce officielle | Grande première le 26 avril 8p / 7c par Univision2021-04-15T23: 23: 59Z

“Diseñando tu amor” a été produit par Pedro Ortíz De Pinedo, connu pour des projets majeurs tels que “María de todos los angeles”, “Blind date”, “Simón dice” et “Renta congelada”.

Le nouveau pari d’Univision a été enregistré dans son intégralité à Mexico et sera diffusé simultanément sur Televisa, l’un des réseaux de télévision les plus importants des terres aztèques.

«Diseñando tu amor» est une adaptation originale de la telenovela portugaise «Meu Amor», lauréate de l’Emmy international de la meilleure telenovela.

Le mélodrame mexicain tant attendu remplacera «La rosa de Guadalupe» dans la programmation de la chaîne de télévision de langue espagnole.

Les personnages de Montes y Covarrubias promettent de conquérir le public aux États-Unis avec cette nouvelle histoire qui mettra en vedette beaucoup de drame, de suspense et de romance.

Gala Montes est connue pour sa récente participation à «La Mexicana y el Güero», tandis que Juan Diego Covarrubias était l’une des principales stars de la telenovela «Vencer el desamor». C’est la première fois que les acteurs jouent un couple de premier plan dans une production.

Tout ce que vous devez savoir sur la première de «Diseñando tu amor» sur Univision:

PREMIERE JOURNÉE: Lundi 26 avril 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 20 h 00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION: Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION: Du lundi au vendredi à 20 h 00, heure de l’Est.

SUR QUOI L’HISTOIRE EST CONCENTRÉE: L’intrigue de “Concevoir son amour” se concentre sur la vie de deux sœurs qui cherchent à faire carrière dans le monde de la mode, ceci pendant que leurs romances troubles se mettent en travers de leur chemin.

PROTAGONISTES: Gala Montes et Juan Diego Covarrubia.

JETER: Sergio Goyri, Norma Herrera, Adrián Di Monte, Chris Pascal, Ana Belena, Osvaldo de León, Martha Julia, Armando Araiza, José Elías Moreno, María Sorté, Mariluz Bermúdez, Daniela Álvarez, Isabela Vázquez et Bibelot Mansur.

PRODUCTION: Le talentueux Mexicain Pedro Ortiz de Pinedo était chargé de produire le nouveau pari dramatique d’Univision.