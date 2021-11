Disfruta de los Samsung Galaxy Tab S7, les meilleures tablettes Android

En este sentido, le fabricant Samsung es uno de los grandes referentes cuando hablamos de este tipo de tablet de gran rendimiento, donde caben destacar los modelos de la famosa familia Galaxy Tab S7. Una familia formada por tres modelos y cuyas diferencias las encontramos principalmente en el procesador encargado de impulsar cada uno de los modelos y el tamaño de su pantalla. Nos referimos à la Samsung Galaxy Tab S7 FE o Fun Edition, la Galaxy Tab S7 ouais Galaxy Tab S7+.

Los tres modelos comparten un buen número de características, aunque hay ciertos aspectos en los que se diferencian unas versiones de otras. En lo que al diseño se refiere, todas ellas cuentan con un cuerpo delgado fabriqué en aluminium et disponible en plusieurs couleurs. Ahora bien, si entramos más en detalle de todas sus posibilidades y prestaciones, entonces hay que decir que uno de los modelos a destacar por su gran relación calidad y precio c’est la Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Para empezar, hay que decir que este modelo cuenta con una pantalla TFT de 12,4 poulgadas que ofrece une résolution de 2560×1600 pixels. Una pantalla acompañada de una gráfica o GPU Adreno 619, que cuenta con una tasa de frecuencia de 60 Hz y que está impulsada por un procesador Muflier 750 5G de Qualcomm.

Junto a este chip podemos encontrar 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM, tu es un modèle disponible avec des configuraciones d’ambas. Dos versionses que ofrecen un gran rendimiento, que permiten realizar todo tipo de tareas y que a su vez se Dividen en otras dos opciones, una que dispone de 64 Go de memoria ROM y otra que llega hasta los 128 Go de capacidad para el almacenamiento interno.

En el apartado multimédia, esta tablette Samsung Galaxy S7 FE cuenta con una caméra trasera de 8 mégapixels y una en la parte delantera de 5 mégapixels. Por último, cabe destacar que se trata de una tablet con batería de 10.900 mAh, por lo que nos permite usarla durante toda una jornada de trabajo sin tener que estar preocupándonos de cargarla.

Un modèle, esta Samsung Galaxy Tab S7 FE orienté vers la productivité, vous avez la possibilité de rendre un gran rendu et une compatibilité avec le S Pen de Samsung. Una tablet que podemos conseguir a un precio oficial desde 579 euros, aunque en estos momentsos podemos comprarla en oferta à partir de 559 euros y con una funda con teclado de regalo. Un modelo que podemos elegir en cuatro colores distintos, Mystic Silver, Mystick Black, Mystick Pink y el color exclusivo en Samsung.com, Mystic Green.

Samsung Galaxy S7 Tab

La Galaxy S7 Tab est un modèle avec un pantalon 11 poulgadas. Concretamente, set trata de un panel LPTS IPS LCD que ofrece une résolution de 1600×2560 pixels y HDR10+ que est impulsado por un processeur Muflier 865+. Cabe destacar que la Galaxy S7 Tab es un modelo que tiene una alta tasa de refresco, 120 Hz, por lo que se convierte en un dispositivo ideal para ver contenido en streaming y jugar a nuestros títulos favoritos.

En el apartado de seguridad destaca su lecteur de huellas para poder iniciar sesión en el equipo de la manera más rápida y segura posible mientras que, en esta ocasión, la batería tiene algo menos de capacidad que su hermana la Galaxy Tab S7 FE, aunque esto no será ningún problema para nous gran mayor .

Tampoco podemos olvidar mencionar que esta Galaxy Tab S7 dispone de un capteur de 8 mégapixels en parte frontale, mientras que en la parte trasera está equipada de una cámara principal ultra angular de 13 mégapixels avec apertura f/2.0 y otra gran angulaire avec capteur de 5 mégapixels y ouverture f/2.2. Une tablette que cuenta con un precio à partir de 599 euros.

Samsung Galaxy S7 Tab+

C’est le modèle de jeu de la famille Galaxy S7. Una tablet con pantalla de 12,4 poulgadas tipo AMOLED avec une résolution de 1752×2800 pixels, HDR10+ et une tasa de refresco 120 Hz. En su intérieur encontramos el mismo processeur que en la Galaxy S7 Tab, el Muflier 865+ de Qualcomm que ofrece un rendimiento impresionante en todo tipo de tareas.

Un procesador que está acompañado de al menos 6 Go de mémoire RAM, aunque también cuenta con una versión que llega hasta los 8 Go de RAM. Por lo tanto, se trata de un dispositivo en el que podemos ejecutar todo tipo de tareas de la manera más fluida posible, aplicaciones, juegos, reproducción en streaming, etc.

En el apartado multimédia hay que decir que comparte apartado fotográfico con su hermana pequeña la Galaxy Tab S7, cuenta con una cámara principal ultra angular de 13 megapíxeles, gran angular de 5 megapíxeles y cámara frontal de 8 megapíxeles.

Su batería supera los 10.000 mAh de capacidad, cuenta con carga rápida al igual que in las versions anteriores y dispone también de sensor de huellas para un acceso rápido y seguro. Le prix pour la Samsung Galaxy Tab S7+ parte de los 789 euros.