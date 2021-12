Disfruta de un teclado gaming Logitech por tan solo… ¡51€!

De un tiempo a esta parte se ha desatado un furor sin igual por los jeux de technologie. No es de extrañar, ya que, gracias a ellos, nuestra experiencia de juego se elevará a la enésima potencia. Si estás pensando en renovar el tuyo o, simplemente, comprar uno, no te pierdas este Logitech que, por si fuera poco, viene acompañado como siempre de una oferta muy jugosa de la mano de MediaMarkt.

Disfrutas como nadie de los videojuegos? Pues permíteme que te diga que no sabes lo que es disfrutar de verdad hasta that has probado, al menos una vez, un teclado gaming Logitech como el que hoy te traemos. Oui que siempre son buenas noticias si hablamos de una marca del prestigio y la calidad de Logitech.

Hazte con el teclado gaming del momento

El modelo del que estamos hablando responde al nombre de Logitech 920-008086 G213 Prodigy y, desde luego, enumerar su virtudes va a resultar una ardua tarea. Pero, aún así, vamos a intentarlo.

Podríamos comezar poniendo en soulage un increíble illuminación. Oui que este modelo cuenta con nada más y nada menos que 16.8 millions de colores y diferentes niveles de luminosidad. Y esto no es todo, ya que dispone de 5 zonas illuminadas que podrás personalizar como totalmente a tu antojo, incluso sincronizando las luces con diferentes perfiles de juego gracias a su increíble función Logiciel de jeu.

Si lo que buscas es velocidad, no te preocupes porque aquí tienes la solución. Este teclado gaming de Lenovo es hasta 4 veces plus veloz que los teclados mecánicos convencionales. Esto se debe a sus precisos botones de membrana, lo que le convierten en una máquina imparable y, además, muy silenciosa si la comparamos con otros modelos similares.

Pour finir, pas de podemos olvidar destacar dos virtudes que, de nuevo, no hacen si no que nos enamoremos más de este accesorio. Por una parte, cuenta con una gran resistencia a salpicaduras y líquidos, por lo que no tendremos que volver a preocuparnos de volcar un vaso, algo que sin duda nos ha pasado a todos los gamers. Por otro lado, merece la pena tener en cuenta la grande comodité que este modelo nos ofrece, ya que dispone de un regulador de altura, así como de un reposamuñecas que nos evitará futuros dolores.

Aprovecha esta gran oferta

Por lo general, los teclados gaming o mecánicos suelen ser bastante caros. Tanto que, en muchas ocasiones, consiguen echarnos para atrás. Pero no te preocupes: nosotros nunca te presentaríamos un producto cuyo precio se dispare hasta las nubes. Más bien todo lo contrario.

Oui que gracias a la gente de MediaMarkt, este Logitech G213 Prodigy puede ser nuestro por un total de 51 euros. Esta bajada de precio se debe a un 10% que, la verdad, nunca viene mal a nadie. Así que, ya sabes, si aún no has comprado esos regalos de última hora, todavía estás a tiempo de ser el héroe de estas navidades gracias a este producto de primera calidad destinado a todos los amantes de los videojuegos.