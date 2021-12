Disfruta de una Nintendo Switch a un precio único

Seguro que te gustan los videojuegos, ya que, a quien más, a quien menos, nos hace gracia alguno. Por esta razón, te invitamos a probar une console Nintendo Switch que est disponible por mucho menos de lo que imaginas. Sigue leyendo para descubrir plus.

Este modelo se encuentra disponible a un precio special de 279 € (antes costaba 299 €) en Worten, lo que supone un 7% de descuento, una gran oferta por un dispositivo que hará más divertidas las quedadas con amigos, familiares, o tú solo.

Los videojuegos rompen una nueva barrera

Lo plus pertinent de esta Nintendo es que se transforma para adaptarse a tu situación y te permite jugar a los títulos que quieras, aunque no tengas mucho tiempo. Además, no necesitas disponer de una televisión libre para poder usarla.

Es una nueva época en la que no tienes que complicarte tanto la vida para poder disfrutar de los videojuegos, ahora es la consola la que se adapta a la tuya. Por lo tanto, puedes disfrutar de una relajante partida al les frères Mario, o al Minecraft, que se ha popularizado mucho durante los últimos años. En fin, al que más te guste, eso ya depende de ti.

Ahora tienes la opción de hacer cosas como pasarle un Joy-Con a un amigo para echaros unas partidas cooperativas o competitivas donde queráis. Además, con la vibration HD, cuando lo inclinas o lo desplazas, sientes los golpes. Esto es debido a que la vibration HD es tan realista que hasta puedes contar los cubitos de hielo, casi como si sujetsas el vaso con tus propias manos.

Por otro lado, la cámara infrarroja de movimiento del Joy-Con derecho puede detectar formas, movimientos y distancias de los objetos que detecta. Par exemple, puede reconocer la forma de las manos de los jugadores como cuando juegas a piedra, papel o tijera. Esta funcionalidad también abre the puerta a nuevas experiencias como Nintendo Labo, que también se encuentra available para la venta, aunque por separado.

Tres modos de juego

Ahora puedes reunir a todos ante una pantalla y disfrutar del juego en compañía con el modo téléviseur. Solo tienes que coloca la consola en la base de Commutateur Nintendo para jugar en alta definición en tu tele.

Otra modalidad es la de sobremesa, que permite compartir la pantalla. Al abrir el soporte de la consola para hacerlo, podrás pasarlo en grande con divertidos juegos multijugador. Es muy probable que pases horas y horas jugando sin parar, ¡algunos son muy adictivos! Por último, tienes también el modo portátil que es el más habituel. Se utiliza al jugar con los mandos Joy-Con encajados en la consola y te permite llevártela a donde quieras. Con casi total seguridad, será el modo que más utilizarás, pues es el más práctico.

Por todo esto, no olvides sacar el niño que llevas dentro y consigue esta fantástica y entretenida consola, ¡Mario te espera, amigo!