Disgaea RPG est un bon moment bruyant au tour par tour [Android Game of the Week]

Disgaea RPG est enfin arrivé dans l’ouest après avoir fait ses débuts au Japon il y a plus de deux ans. Un spin-off mobile gacha de la série principale de Disgaea, Disgaea RPG présente sa propre histoire tout en restant fidèle au style et à l’ambiance pour lesquels les principaux jeux sont connus. Les personnages que les joueurs de longue date connaissent et aiment déjà représentent une grande partie des listes de personnages, apportant leur charme et leur humour brevetés à Disgaea RPG (nous l’appellerons DRPG à partir de maintenant). Il s’agit de notre jeu Android de la semaine et pourrait se révéler parmi les meilleurs jeux Android.

Pour les non-initiés, Disgaea est traditionnellement un RPG tactique au tour par tour datant de 2003. Développé par Nippon Ichi Software, Disgaea se rend inoubliable dans la scène RPG grâce à son cadre Netherworld, ses personnages principaux étant maniaque, anti méchant -heroes, et son combat exagéré et complexe.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Disgaea RPG, développé par Boltrend Games pour la version occidentale, s’écarte de ses racines de plusieurs manières, dont l’une est le changement de gameplay. Désormais un RPG au tour par tour actif, Disgaea RPG renonce au combat stratégique traditionnel basé sur la grille au profit de votre groupe de 5 qui se fraye un chemin à travers des vagues d’ennemis. Il ajoute également quelques nouveaux personnages pour étoffer une liste complète et éviter de simplement re-hacher les intrigues des jeux précédents.

Source: Google Play

Cela étant dit, deux des personnages les plus établis de la série, Etna et Flonne, vous guideront dans Disgaea RPG. Vous incarnez vous-même, un humain sans nom et sans visage qui a été convoqué dans le Netherworld et chargé de former un démon assez puissant pour devenir le prochain Overlord. À cette fin, vous allez recruter la crème démoniaque de la récolte pour votre cause perverse et la conduire sur la longue route vers la domination du Netherworld.

Recrutez des démons d’élite pour votre cause maniaque et menez-les sur la voie de la domination du Netherworld

La conception artistique et la bande sonore sont toutes deux fantastiques, mais je vous avertirai maintenant que Disgaea RPG vous en jette beaucoup. Visuellement parlant, l’interface utilisateur est assez encombrée et peut sembler accablante si vous ne savez pas ce que tout est et ce qu’il fait. Ne paniquez pas cependant, les tutoriels sont corrects et vous pouvez saisir très rapidement l’essentiel du jeu.

Voici l’affaire: en utilisant la mécanique standard du gacha (pensez aux boîtes à butin si vous n’êtes pas familier avec le gacha), vous tirerez des personnages avec une variété de raretés, de types et de statistiques pour former votre groupe de joueurs jouables. Le jeu démarre automatiquement avec un “bon” personnage garanti, il est donc difficile de se tromper au début. Pour ceux qui se demandent, Laharl, Valvatorez et Desco font actuellement partie des listes de niveaux de rang S, donc si vous en tirez une au début, assurez-vous de vous en tenir à elles! Une fois que vous avez votre personnage “principal”, vous remplissez le reste de votre groupe de 5 avec des gommages de niveau inférieur comme des clercs, des prinnies et des plats démoniaques de base.

Source: Rachel Mogan / Android Central

Une fois que vous avez une partie réalisable prête à partir, vous êtes prêt à passer au jeu! Disgaea RPG comprend 7 modes de jeu différents, mais le mode histoire principal vous aidera le mieux à obtenir vos jambes de mer. Le mode histoire a 3 niveaux de difficulté, facile, normal et difficile et il vous lance automatiquement facilement. Vous vous sentirez probablement très maîtrisé à ce stade précoce du jeu, mais faire d’énormes dégâts fait partie de l’attrait de Disgaea, c’est donc tout à fait normal.

Les attaques explosives et la distribution massive de dégâts sont un élément clé de l’expérience Disgaea

Le mode histoire alterne entre des cinématiques hilarantes centrées sur le casting principal et les batailles. Au combat, les combats se déroulent par vagues et présentent des éléments d’anciens titres tels que des attaques spéciales, d’équipe et de tour. Le combat n’est pas difficile à comprendre et vous pouvez même choisir d’activer le mode automatique pour le combat (et même augmenter la vitesse de la bataille à x4) si vous ne voulez pas gérer vous-même les batailles. Cela peut sembler un peu trop audacieux pour de nombreux joueurs, mais c’est une excellente fonctionnalité pour les sessions de grind sérieuses.

Source: Rachel Mogan / Android Central

Certains des éléments les plus amusants et la profondeur de Disgaea RPG proviennent des aspects de gestion de groupe. Entre les rencontres, vous retournerez dans votre forteresse pour gérer votre équipe. Vous pouvez acheter des objets, réclamer des récompenses, invoquer de nouveaux personnages et équiper votre groupe d’armes, d’armures et de capacités pour les rendre encore plus mortels. Les personnages et les types de personnages ont des classes d’armes fortes, des statistiques différentes et des capacités que vous aurez beaucoup de plaisir à équilibrer en créant votre équipe de rêve parfaite.

Et pour ceux d’entre vous qui sont peut-être nouveaux et qui souhaitent en savoir plus sur Disgaea, Disgaea RPG a inclus un mode d’histoire Netherworld utile, qui vous permet de découvrir les faits saillants des jeux précédents et de mieux connaître la tradition et de jouer beaucoup mieux.

Avec 7 modes de jeu différents, vous ne manquerez pas d’histoires à explorer et de personnages à tomber amoureux

Bien sûr, nous devons parler de la mécanique gacha de Disgaea RPG et de la façon dont elles se manifestent sous forme de microtransactions. Disgaea RPG propose deux principaux types de devises: les cristaux du néant et les cristaux du néant payés. Pourquoi ne nommeraient-ils pas la version payante autrement? Ne me posez pas la question, mais j’aurais bien aimé qu’ils le fassent, car avoir deux devises partageant le même nom est nul. Les cristaux du Néant standard sont votre monnaie gratuite et vous pouvez les gagner dans le jeu simplement en jouant et en complétant des défis.

Source: Rachel Mogan / Android Central

Les cristaux de néant payés, en revanche, sont la devise premium qui, vous l’avez deviné, est achetée et payée avec de l’argent réel. La principale différence ici est que les cristaux du Nether payés ont des taux plus élevés de gouttes rares, donc si vous recherchez ce personnage spécial à ajouter à votre liste, vous pouvez vous vider de vos cristaux du Nether gratuits, et potentiellement repartir sans rien. bien, ou vous pouvez améliorer vos chances et utiliser vos cristaux de néant payés pour améliorer vos chances.

La fonction inhérente des jeux gacha peut être prédatrice, mais après avoir passé pas mal de temps avec Disgaea RPG, je n’ai pas encore ressenti le besoin d’acheter des cristaux de néant payants. Cela peut commencer à avoir de l’importance en fin de partie, alors j’hésite à commenter pleinement cette facette particulière maintenant. Dans l’ensemble, je dirais que le jeu fait un bon travail en vous donnant la possibilité de gagner suffisamment de cristaux de néant gratuits pour obtenir encore quelques bons tirages de temps en temps, même si vous devez économiser un peu de temps entre les tirages.

Il existe deux devises différentes, une version gratuite et une version payante qui offre de meilleurs tarifs pour les gouttes rares.

En bref, Disgaea RPG est un bon moment bruyant avec une distribution colorée et décalée, une esthétique super mignonne et un gameplay décemment amusant. Les microtransactions et les mécanismes de gacha ne sont pas excellents, mais si vous êtes déjà habitué à ce style de jeu (vous regardez, Genshin Impact), vous ne trouverez probablement rien de trop anormal ici. Étant donné qu’il est gratuit, vous voudrez peut-être simplement choisir cette nouvelle version et essayer!

Regarde ça, dood

Disgaea RPG

Qui choisiras-tu pour élever jusqu’au statut convoité d’Overlord?

Disgaea RPG est une expérience gacha au tour par tour remplie de caractère, de rires et d’un système de combat intéressant qui vous incitera à revenir pour plus.

VR vraiment portable

Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Oculus Quest et Quest 2

L’Oculus Quest et Oculus Quest 2 ont plus de 200 jeux et applications qui peuvent tous deux jouer avec quelques améliorations pour les versions Quest 2, et tous les achats Quest sont transférés vers votre nouveau casque. Voici tous les jeux Oculus Quest actuellement disponibles pour les deux casques, ainsi que tous les titres annoncés et à venir à venir.