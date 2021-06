Disgracié Brian Williams applaudit la « bravoure » du message pro-avortement du conférencier d’adieu ⋆ 10z viral

En organisant son émission MSNBC de fin de soirée, déshonoré l’ancien présentateur de NBC News Brian Williams a mis en évidence son parti pris en faveur de l’avortement en prenant le temps d’encourager un major de promotion d’un lycée du Texas qui a menti sur le sujet de son discours afin qu’elle puisse dénoncer la nouvelle loi de son État contre l’avortement.

Dans les dernières minutes de l’émission The 11th Hour mercredi, Williams a joué près de deux minutes d’un discours prononcé par un lycéen du Texas, Paxton Smith, qui a utilisé son discours d’adieu pour attaquer la nouvelle loi de l’État sur le rythme cardiaque qui protège les bébés à naître après un rythme cardiaque peut être détecté.

Saluant Smith comme ayant plus de « bravoure » ​​que la plupart des politiciens, Williams a également admiré sa malhonnêteté en glissant son discours dans son espace de parole en mentant sur son contenu alors que l’hôte de MSNBC suintait :

Dernière chose avant de partir ce soir, une jeune femme du Texas qui a fait preuve de plus de bravoure que ce que nous voyons de nos élus ces jours-ci. Elle s’appelle Paxton Smith, et elle était major de sa classe au Lake Highland High School dans la banlieue de Dallas. Elle a présenté son discours d’adieu — c’était sur le sujet des médias. Elle l’a soumis aux administrateurs de l’école, et il a été pré-approuvé, mais elle n’a pas prononcé ce discours. Au lieu de cela, elle a tiré ce qu’on appelle dans le milieu universitaire un switcharoo et a parlé d’une nouvelle loi anti-avortement au Texas, qui est la plus sévère des États-Unis.

Ensuite, près de deux minutes du discours de Smith ont été diffusés dans lequel elle se plaignait de la possibilité de ne pas pouvoir se faire avorter si elle tombait enceinte par accident, et suggérait que l’accouchement pourrait ruiner sa vie. Elle a conclu en affirmant qu’il y avait une « guerre » contre son corps par des partisans pro-vie.

Williams a ensuite célébré l’un des avocats impliqués dans la défense de la décision Roe v. Wade et a évoqué la possibilité que le diplômé libéral du lycée suive une voie similaire d’activisme libéral :

Il est peu probable que la promotion de 21 oublie son diplôme. De son côté, Paxton Smith se dirige vers l’Université du Texas, plus précisément l’UT Austin. Et puis, qui sait, peut-être qu’elle courra pour quelque chose. Et peut-être connaît-elle l’histoire d’un autre Texan – une ancienne professeure à l’UT Austin nommée Sarah Weddington qui – en tant que jeune avocate de quatre ans à la sortie de la faculté de droit de l’UT – a plaidé avec succès Roe contre Wade devant la Cour suprême des États-Unis, qui a accordé le droit à un avorter la loi du pays en 1973. Voilà, pour nous, c’est notre émission pour ce mercredi soir.

Aucune mention n’a été faite que les sondages montrent que la plupart des Américains soutiennent une telle loi.

MSNBC

La 11e heure

2 juin 2021

PAXTON SMITH, VALÉDICTORIEN DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LAKE HGHLAND : Récemment, le projet de loi sur les battements de cœur a été adopté au Texas. À partir de septembre, les avortements seront interdits après six semaines de grossesse, que la grossesse soit le résultat d’un viol ou d’un inceste. Six semaines. C’est tout ce que les femmes obtiennent. Et donc avant qu’elles ne s’en rendent compte, la plupart d’entre elles ne réalisent pas qu’elles sont enceintes à six semaines. Donc, avant d’avoir une chance de décider si elles sont suffisamment stables émotionnellement, physiquement et financièrement pour mener à bien une grossesse à terme – avant d’avoir une chance de décider si elles peuvent assumer la responsabilité de mettre un autre être humain au monde , cette décision est prise pour eux par un étranger. Une décision qui affectera le reste de leur vie est prise par un étranger.

J’ai des rêves, des espoirs et des ambitions – toutes les filles qui obtiennent leur diplôme aujourd’hui en ont. Et nous avons passé toute notre vie à travailler pour notre avenir. Et sans notre contribution et sans notre consentement, notre contrôle sur cet avenir nous a été retiré. Je suis terrifiée à l’idée que si mes contraceptifs échouent – je suis terrifiée à l’idée que si je suis violée, alors mes espoirs, mes aspirations, mes rêves et mes efforts pour mon avenir n’auront plus d’importance. J’espère que vous pouvez ressentir à quel point c’est déchirant – j’espère que vous pouvez ressentir à quel point il est déshumanisant de se voir retirer l’autonomie de son propre corps. (saut de montage) Et je ne peux pas abandonner cette plate-forme pour promouvoir la complaisance et la paix quand il y a une guerre contre mon corps et une guerre contre mes droits – une guerre contre les droits de vos mères – une guerre contre les droits de vos sœurs – un guerre contre les droits de vos filles. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Merci.

(Acclamations et applaudissements)

